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Telegram, WhatsApp ile alay etti! Olay yaratan paylaşım

06.09.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp ile Telegram bu kez Twitter'da karşı karşıya geldi. Tıpkı WhatsApp gibi bir mesajlaşma uygulaması Telegram, iOS'tan Android'e sohbet geçmişi aktarma özelliğini duyuran WhatsApp'ı verdiği yanıtla ti'ye aldı.

Telegram, WhatsApp ile alay etti! Olay yaratan paylaşım

WhatsApp ile Telegram arasında hatrı sayılır bir rekabet var. Her iki mesajlaşma uygulaması da kullanıcıları memnun edebilmek ve onların işlerini kolaylaştırmak adına yeni özellikler getiriyor. Fakat WhatsApp'ın getirdiği son özellik olan WhatsApp'ın iOS'tan Android'e sohbet geçmişi aktarma özelliği, eleştirilerin hedefi olmuş durumda. Peki bunun nedeni ne?

WhatsApp'a gelen eleştirilerin nedeni iOS'tan Android'e sohbet geçmişini aktarma özelliğini getirmek için fazlasıyla geç kalmasından kaynaklanıyordu. Şimdi ise bu özelliğe yönelik eleştirilere, WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram da katıldı. Hem de oldukça ilgi çekici bir şekilde.

Telegram'a sohbet geçmişini aktarma odaklı 'WhatsApp' güncellemesi!Telegram'a sohbet geçmişini aktarma odaklı 'WhatsApp' güncellemesi!

TELEGRAM'DAN İLGİ ÇEKEN WHATSAPP PAYLAŞIMI

Telegram, WhatsApp'ın yeni özelliğini duyurduğu tweet'ine yanıt verdi. Telegram, "Hangi yıldayız?" yazılı bir GIF kullanarak WhatsApp'ın yeni özelliğini geç sunması ile dalga geçti. Telegram'ın tweet'i binlerce kişi tarafından beğenildi.

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde duyurduğu iOS'tan Android'e sohbet geçmişini aktarma özelliğini başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihaz için sundu.

WhatsApp, aldığı yenilikler ile beraber gelişmeye devam ediyorWhatsApp, aldığı yenilikler ile beraber gelişmeye devam ediyor

Ancak şirket, bu özelliğin yakında daha fazla Android cihazda kullanılabileceğini de açıkladı.

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