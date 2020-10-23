Telegram'da sahte çıplak fotoğraf tehlikesi

Şimdiye kadar 100 binden fazla sahte çıplak fotoğrafın yayıldığı belirtiliyor.Bilgisayar uzmanları, mesajlaşma servisi Telegram'da sadece birkaç tıklama ile normal fotoğrafları çıplak fotoğraflara dönüştürebilen bir yazılım kullanıldığını keşfetti. "Deepfake", yani "derin sahte" olarak adlandırılan bu fotoğrafların dönüştürülmesinde bir tür yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı belirtiliyor.

Bilişim şirketi Sensity uzmanlarının hazırladığı rapora göre, Temmuz 2020'ye kadar bu yazılım kullanılarak 104 bin 852 sahte çıplak fotoğraf, çok sayıdaki Telegram kanalında yayıldı. Raporda yer alan bilgilere göre, fail çıplak fotoğraf üretmek için seçtiği fotoğrafı Telegram üzerinden bir programa gönderiyor ve kullanılan bu yazılım, kısa bir süre içinde orijinal fotoğrafı manipüle edip çıplak bir fotoğrafa dönüştürerek faile geri gönderiyor.

Yapay zeka teknolojisi kullanıldı

Sensity'nin uzmanları, geliştirilen yazılımda bir tür yapay zeka olan Generative Adversarial Networks (GAN) adlı teknolojinin kullanıldığını tespit ettiklerine dikkat çekti. Uzmanlar, yazılımın giyinmiş kadın bedenlerini tanımayı, soymayı, fotoğraftaki kişinin anatomisini tespit etmeyi ve fotoğraftan çıplak bir beden oluşturmayı öğrenecek şekilde programlandığını belirtiyor.