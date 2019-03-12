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Prestijli gazete İstanbul Boğazı'nı 'nehir' yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2019 16:09 | Son Güncelleme

İngiltere'nin en eski gazetelerinden The Telegraph'ın internet sitesinde yayınlanan bir yazıda İstanbul boğazı'ndan ‘nehir' diye bahsedildi.

Prestijli gazete İstanbul Boğazı'nı 'nehir' yaptı

Gezi bölümünde 8 Mart tarihinde yayınlanan Sarah Donnan imzalı yazının tanıtımında "Donnan bu haftanın gezi yazısı yarışmasında, İstanbul'un ünlü nehrinin kıyısında yaptığı dur-kalklı koşuyu anlatarak 250 pound kazandı" ifadeleri kullanıldı.

Yazının başlığı da "İstanbul'u gerçekten tanımanın tek yolu, nehir boyunca koşuya çıkmaktır" şeklinde atıldı.

Yazının içeriğinde Boğaz için nehir tanımı yapılmasa da, gazetenin bu şekilde yanlış ifade etmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

HATAYI DÜZELTTİ, DOLMUŞ YOLCULUĞU ÖNERDİ

İstanbul'da yaşayan gazeteci Jennifer Hattam, yazının ekran görüntüsünü paylaşarak, "Boğaz, nehir değildir" dedi. İlginç bir öneride de bulunan Hattam, "Bunun, İstanbul'u gerçekten tanımanın tek yolu olduğunu düşünenleri, ne bileyim mesela Ataşehir'den Esenyurt'a uzun bir dolmuş yolculuğuna çıkarmak isterim" ifadelerini kullandı.

BBC DE ANKARA'YA DENİZ GETİRMİŞTİ

İngiliz yayın kuruluşu BBC de daha önce Ankara'dan yaptığı yayının arka planında İstanbul Boğazı'nın görüntüsünü koymuş, durum "BBC Ankara'ya deniz getirdi" şeklinde tiye alınmıştı.

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boğaz istanbul nehir The Telegraph

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