Prestijli gazete İstanbul Boğazı'nı 'nehir' yaptı

Gezi bölümünde 8 Mart tarihinde yayınlanan Sarah Donnan imzalı yazının tanıtımında "Donnan bu haftanın gezi yazısı yarışmasında, İstanbul'un ünlü nehrinin kıyısında yaptığı dur-kalklı koşuyu anlatarak 250 pound kazandı" ifadeleri kullanıldı.

Yazının başlığı da "İstanbul'u gerçekten tanımanın tek yolu, nehir boyunca koşuya çıkmaktır" şeklinde atıldı.

Yazının içeriğinde Boğaz için nehir tanımı yapılmasa da, gazetenin bu şekilde yanlış ifade etmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

a) The Bosphorus is not a river. b) I want to send anyone who thinks this is the way to 'truly know Istanbul' on a nice long dolmuş ride from, oh, I don't know, let's say, Ataşehir to Esenyurt. https://t.co/PxvYBc5niL pic.twitter.com/dfeCMvBiQB