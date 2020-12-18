HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telekom’un kablolarını çalan pişkin hırsız: "Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda"

Telekom’un kablolarını çalan pişkin hırsız: "Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda"

18.12.2020 16:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Telekom’un kablolarını çalan pişkin hırsız: "Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda"

Samsun’da Türk Telekom’a ait makaraya sarılı 1050 metre uzunluğundaki kabloları çalan 2 kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da Türk Telekom’a ait makaraya sarılı 1050 metre uzunluğundaki kabloları çalan 2 kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeye getirilen şüphelilerinden birinin "Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda" demesi dikkat çekti.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde bulunan Türk Telekom’a ait bahçede gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Telekom’a ait 2 adet makaraya sarılı 1050 metre uzunluğundaki kablolar çalındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kabloları çaldıkları iddia edilen A.P.(28) ve Ö.K.’yi (20) saklandıkları üst geçit ayağında yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların çaldıkları 2 makara kablolar da çevre yolu üzerindeki köprü ayağında ele geçirildi.
Irmak Polis Merkezi’ne teslim edilen A.P. ve O.K. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. A.P. adliye önünde polis aracından indikten sonra kendisini görüntüleyen habercilere, "Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda" ifadesini kullandı.
Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.P. ve Ö.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. A.P. tutuklanıp cezaevine götürüldüğü sırada oturduğu mahalleye selam göndererek, yanındaki arkadaşına "Hadi bakalım salla göbeğini" demesi dikkat çekti.

Telekom’un kablolarını çalan pişkin hırsız:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Yunanistan'a 'tutuklama' tepkisiYunanistan'a 'tutuklama' tepkisi
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 60’lara ulaştı

İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi

Osman Kavala'dan mahkemede dikkat çeken ifadeler

Osman Kavala'dan mahkemede dikkat çeken ifadeler

Dışişleri'nden, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanmasına tepki

Yunanistan'a 'tutuklama' tepkisi

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi korkutan görüntü

Saatler kala korkutan görüntü! Akın ettiler

Adana'dan sevindiren haber: Vatandaş kurallara uydu, vaka sayıları düştü

Adana'dan sevindiren haber: Vatandaş kurallara uydu, vaka sayıları düştü

Ek ders ücreti hesaplama 2021... Ek ders ücreti net kaç TL? Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir?

Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.