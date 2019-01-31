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Telekom’un kablolarını çalıyorlardı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 11:27 | Son Güncelleme

Yığılca İlçesi’nde Türk Telekom’a ait haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 3 kişi Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Yığılca İlçesi’nde Türk Telekom’a ait haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 3 kişi Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslardan 2’si tutuklandı.
Yığılca İlçesi’ne bağlı çeşitli köylerde son günlerde meydana gelen kablo hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrasında Türk Telekom’a ait enerji ve haberleşme kablolarını çalan kişilerin A.S.K, Ş.K ve İ.I olduğu tespit edildi. Yapılan baskında 3 şahıs erittikleri bakır kablolarla yakalandılar. Jandarmada yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.S.K ve Ş.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.I ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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