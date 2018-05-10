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Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası finali)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 10.05.2018 19:58 | Son Güncelleme

Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon belli olacak. Diyarbakır'da oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçıyla Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak. Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahaya çıkacak 11'ler belli oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde...

Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası finali)
  1. Ziraat Türkiye Kupası, Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçıyla sahibini bulacak. Diyarbakır'da yapılan yeni stat, Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçıyla açılacak. İşte Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları...

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Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Aykut, Onur, Soner, Barbosa, Muğdat

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, De Souza, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado

Fenerbahçe namağlup geldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile finalde karşılaşacak Fenerbahçe, finale namağlup olarak geldi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon kupada etkili bir performans gösterdi. Kupaya başladığı 5. turdan itibaren bu kulvarda 8 mücadeleye çıkan Fenerbahçe, 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, kupada golcü kimliğini de ön plana çıkardı. Sarı-lacivertliler bu sezon Türkiye Kupası'nda 7 maçta 19 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin hanesine 3 gol de hükmen (3-0) galibiyetten yazıldı. Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü.

Akhisarspor Galatasaray'ı eledi

Sarı-lacivertlilerin kupada final mücadelesi vereceği Teleset Mobilya Akhisarspor ise 4. turdan itibaren kupada yer aldı.

Ege temsilcisi ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. Daha sonra 5. turda Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, son 16 turunda ise Boluspor karşısında 2-1'lik yenilgi ve 1-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Son 8'de karşılaştığı Kayserispor'u da 1-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Ege temsilcisi, yarı finalde Galatasaray'a rakip oldu.

Teleset Mobilya Akhisarspor kupada Galatasaray karşısında büyük sürprize imza attı. İlk maçta rakibine iç sahada 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi.

Finalde ilk kez karşılaşacaklar

Bu sezon ligde zorlu rakibini 2 maçta da yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda finale kaldı.

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor ilk defa finalde mücadele edecek.

Kupanın golleri paylaşıldı

Fenerbahçe, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 futbolcusuyla gol buldu.

Sarı-lacivertliler finale gelene kadar 22 gol atarken, üçer gol kaydeden Jose Fernandao, Alper Potuk ve Roberto Soldado en çok gol sevinci yaşayan isimler olarak dikkati çekti.

Bu 3 ismin 9 gol attığı sarı-lacivertli ekipte, Aatıf Chahechouhe 2 golle takıma katkı sağladı.

Fenerbahçe'de kupada gol atan diğer isimler ise birer kez ağları havalandıran Mathieu Valbuena, Vincent Janssen, Hasan Ali Kaldırım, Ahmethan Köse, Guiliano, Samed Karakoç, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı oldu. Sarı-lacivertlilerin hanesine 3 gol de hükmen galibiyet dolayısıyla yazılmıştı.

Kupada 18 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 18 maçta biri hükmen olmak üzere 13 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

17. kez finalde

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayacak.

Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı.

Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

Kupa tarihinde ilk finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'la oynayan ve iki maçı da 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, son finalini yine sarı-kırmızılı ekiple 2015-2016 sezonunda oynamış ve 1-0 yenilmişti.

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6 kez kupayı kazandı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

En çok final kaybeden takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, 16 kez final oynayıp bunlardan sadece 6'sında kupayı aldı.

Sarı-lacivertliler, kaybettiği 10 final karşılaşmasıyla en fazla final kaybeden takım oldu.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

Akhisarspor ilk peşinde

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Diyarbakır'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, rakibini geçerse kupayı ilk kez müzesine götürmüş olacak.

Kupanın yarı final ayağında Galatasaray'ı eleyerek adını finale yazdıran Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Diyarbakır'da oynanacak müsabakada Fenerbahçe'yi yenip kupayı ilk defa kazanmak için mücadele edecek.

Kupa tarihinde finale çıkan 22. ekip olan yeşil-siyahlılar, müsabaka sonunda mutlu sona ulaşan 15. takım olmak istiyor.

Kupada Manisa'dan ilk kez bir takım finale yükselirken, Ege Bölgesi'nden ise en son İzmir temsilcisi Altay 1985-1986'da finalde Bursaspor'a kaybetmişti.

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve bitime 2 hafta kala topladığı 36 puanla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan önünde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada bu sezon çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Kupaya katıldığı 4. turda Anagold 24 Erzincanspor, 5. turda Ankara Demirspor'u eleyen yeşil-siyahlı ekip, son 16 turunda Boluspor, çeyrek finalde ise Kayserispor'u saf dışı bıraktı.

Kupanın en golcüleri yok

Yarı finalde de Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada şimdiye kadar 18 gol atıp kalesinde 7 gol gördü. Ege temsilcisinde dörder golle kupanın en golcü isimleri konumunda bulunan ve Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora ile cezalı Yevgen Seleznov yarın forma giyemeyecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da cezalı Milan Lukac da yarın takımını yalnız bırakacak.

Okan Buruk ilk peşinde

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve Beşiktaş formalarıyla 6 kez kupa sevinci yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez teknik direktör olarak kupayı kazanmak istiyor. Yeşil-siyahlı ekibin kadrosunda bulunan Bilal Kısa ile Olcan Adın daha önce Galatasaray'da kupayı kazanmıştı.

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