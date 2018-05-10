Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası finali)

Ege temsilcisi ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. Daha sonra 5. turda Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, son 16 turunda ise Boluspor karşısında 2-1'lik yenilgi ve 1-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Son 8'de karşılaştığı Kayserispor'u da 1-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Ege temsilcisi, yarı finalde Galatasaray'a rakip oldu.

Sarı-lacivertlilerin kupada final mücadelesi vereceği Teleset Mobilya Akhisarspor ise 4. turdan itibaren kupada yer aldı.

Fenerbahçe, kupada golcü kimliğini de ön plana çıkardı. Sarı-lacivertliler bu sezon Türkiye Kupası'nda 7 maçta 19 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin hanesine 3 gol de hükmen (3-0) galibiyetten yazıldı. Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, bu sezon kupada etkili bir performans gösterdi. Kupaya başladığı 5. turdan itibaren bu kulvarda 8 mücadeleye çıkan Fenerbahçe, 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile finalde karşılaşacak Fenerbahçe, finale namağlup olarak geldi.

Fenerbahçe'de kupada gol atan diğer isimler ise birer kez ağları havalandıran Mathieu Valbuena, Vincent Janssen, Hasan Ali Kaldırım, Ahmethan Köse, Guiliano, Samed Karakoç, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı oldu. Sarı-lacivertlilerin hanesine 3 gol de hükmen galibiyet dolayısıyla yazılmıştı.

Sarı-lacivertliler finale gelene kadar 22 gol atarken, üçer gol kaydeden Jose Fernandao, Alper Potuk ve Roberto Soldado en çok gol sevinci yaşayan isimler olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor ilk defa finalde mücadele edecek.

Bu sezon ligde zorlu rakibini 2 maçta da yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda finale kaldı.

Teleset Mobilya Akhisarspor kupada Galatasaray karşısında büyük sürprize imza attı. İlk maçta rakibine iç sahada 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde ilk kez karşılaşacaklar

Kupa tarihinde ilk finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'la oynayan ve iki maçı da 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, son finalini yine sarı-kırmızılı ekiple 2015-2016 sezonunda oynamış ve 1-0 yenilmişti.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 18 maçta biri hükmen olmak üzere 13 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

En çok final kaybeden takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, 16 kez final oynayıp bunlardan sadece 6'sında kupayı aldı.

Sarı-lacivertliler, kaybettiği 10 final karşılaşmasıyla en fazla final kaybeden takım oldu.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

Akhisarspor ilk peşinde

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Diyarbakır'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, rakibini geçerse kupayı ilk kez müzesine götürmüş olacak.

Kupanın yarı final ayağında Galatasaray'ı eleyerek adını finale yazdıran Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Diyarbakır'da oynanacak müsabakada Fenerbahçe'yi yenip kupayı ilk defa kazanmak için mücadele edecek.

Kupa tarihinde finale çıkan 22. ekip olan yeşil-siyahlılar, müsabaka sonunda mutlu sona ulaşan 15. takım olmak istiyor.

Kupada Manisa'dan ilk kez bir takım finale yükselirken, Ege Bölgesi'nden ise en son İzmir temsilcisi Altay 1985-1986'da finalde Bursaspor'a kaybetmişti.