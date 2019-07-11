Televizyon binası planetaryuma dönüştürüldü

Van'da, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan televizyon kanalının kamuya devredilen binası, bilim merkezi ve planetaryuma (gökevi) dönüştürüldü.

Edremit ilçesinde kaymakamlık, belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) "Mikrodan Makroya Dünyamız ve Evren" projesi kapsamında yenilenen bina, bilim merkezi ve planetaryum olarak hizmete açıldı.

Süphan Mahallesi'ndeki binada düzenlenen törende konuşan Kaymakam Atıf Çiçekli, merkezin çocuklara, gençlere yeni ufuklar açarak, bilime ve araştırmaya yönlendireceğini söyledi.

Çiçekli, terör örgütü PKK'nın yayın organı haline gelen Van TV'nin kapatılmasıyla kamuya devredilen binanın, bundan sonra gençlere ve çocuklara hayırlı hizmetler üreten bir merkez olarak kullanılacağını belirtti.

Günlük yaşantıyı kolaylaştıran yeni teknolojilerin her geçen gün insanoğlunun hayatına girdiğini aktaran Çiçekli, şunları kaydetti:

"Uzay yarışında lider olan ülkeler aynı zamanda bilim ve ekonomide de dünya liderleridir. Bundan dolayı, iletişimden tıbba birçok alanda faydalandığımız uzay bilim ve teknolojilerinin önemi hakkında halk arasında bir farkındalık yaratmak büyük önem arz ediyor. Geleceğimiz olan gençlerin bu farkındalığa sahip olması sadece ülkemiz için değil tüm dünya için son derece önemlidir. 'Mikrodan Makroya Dünyamız ve Evren' projesi kapsamında açtığımız planetaryum, hem uzay bilim ve teknolojilerinin öneminin doğru aktarılmasına hem de bilim kültürü yüksek bir toplum oluşturma amacına katkı sağlayacak."