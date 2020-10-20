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Televizyon düellosunda Trump ile Biden'ın mikrofonları kapatılacak

20.10.2020 08:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump ile rakibi Biden perşembe günü canlı yayında son kez kozlarını paylaşacak.

Televizyon düellosunda Trump ile Biden'ın mikrofonları kapatılacak

Açılış konuşmaları sırasında adayların birbirine müdahale etmemesi için mikrofonlarının kapatılmasına karar verildi.ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ın perşembe guenue yapacakları televizyon dueellosuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Başkanlık Muenazaraları Komisyonu (CPD) 90 dakikalık tartışmanın konu başlıklarına goere 15 dakikalık segmentler halinde duezenleneceğini duyurdu. Her bir adaya moderatoeruen sorduğu soruyu yanıtlayan bir açılış konuşması yapması için iki dakika suere verilecek. Bu suere içinde diğer adayın mikrofonu kapatılacak ve boeylece adaylar birbirlerinin konuşmalarına muedahale edemeyecek. Ardından "açık tartışma” boeluemuene geçiliecek ve bu sırada her iki adayın da mikrofonu açık kalacak.

Komisyondan yapılan açıklamada "adayların bu şekilde kendi konuşma suerelerine riayet etmelerinin, boeylece medeni bir tartışmayı teşvik etmenin ve izleyicilerin yararını artırmanın" uemit edildiği belirtildi.

Trump cephesinden tepki

Trump’ın seçim kampanyası menajeri Bill Stepien kararı tepkiyle karşıladı. Stepien "Başkan Trump taraflı komisyonun son dakikada favori adayına avantaj sağlamak için kural değişikliğine gitmesinden bağımsız olarak Joe Biden ile tartışmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Trump ile Biden arasında 29 Eyluel tarihindeki ilk televizyon dueellosuna karmaşa hâkim olmuş, Trump Demokrat Partili rakibinin ara vermeden soezuenue kesmişti.

Korona pandemisi nedeniyle de uelkesinde eleştirilerin odağında olan Trump seçimelere haftalar kala yarışı rakibi Biden’ın gerisinde goetuerueyor. Cumhuriyetçi aday uelke çapında yapılan kamuoyu yoklamalarında yaklaşık 10 puan geride goeruenueyor. Seçimin kaderi açısından kritik oeneme sahip olan Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin gibi eyaletlerde de Trump Biden’ın gerisinde.

Trump ile Biden arasındaki ikinci ve son televizyon dueellosu Perşembe guenue Nashville'deki Belmont Ueniversitesi'nde duezenlenecek. 30 milyondan fazla ABD vatandaşının oyunu mektupla kullandığı başkanlık seçimleri 3 Kasım tarihinde yapılacak.

AFP, Reuters / EC, AI

©Deutsche Welle Tuerkçe

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