Televizyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

BATMAN, (DHA)- BATMAN-Siirt Karayolu'nda, Irak merkezli televizyonun ekibini taşıyan kamyonetin yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atması sonucu, 3 kişi yaralandı.
Irak'ın Erbil kenti merkezli yayın yapan Rudaw televizyonunun Diyarbakır muhabirlerini taşıyan Cihan Demirtaş yönetimindeki kamyonet, Batman-Siirt Karayolu'nda yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Demirtaş ile birlikte muhabir Maşallah Dekak ve kameraman Şakir Uygar yaralandı. Yaralılar, Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılırak tedaviye alındı.
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