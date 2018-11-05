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Televizyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

BATMAN-Siirt Karayolu'nda, Irak merkezli televizyonun ekibini taşıyan kamyonetin yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Televizyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

BATMAN, (DHA)- BATMAN-Siirt Karayolu'nda, Irak merkezli televizyonun ekibini taşıyan kamyonetin yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atması sonucu, 3 kişi yaralandı.
Irak'ın Erbil kenti merkezli yayın yapan Rudaw televizyonunun Diyarbakır muhabirlerini taşıyan Cihan Demirtaş yönetimindeki kamyonet, Batman-Siirt Karayolu'nda yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Demirtaş ile birlikte muhabir Maşallah Dekak ve kameraman Şakir Uygar yaralandı. Yaralılar, Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılırak tedaviye alındı.

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Televizyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralıTelevizyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralıTelevizyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

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