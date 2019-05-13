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Televizyon hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir iş yerinden televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Televizyon hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziantep’te bir iş yerinden televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 1 televizyon ve 2 dizüstü bilgisayar çalan şüphelileri güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti. Ekipler, şüpheliler B.O.A. ve H.Ö.’nün çok sayıda suç kaydı olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Televizyon hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Televizyon hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

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