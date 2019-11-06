Televizyon izleme ile obezite arasında "dolaylı bağlantı" tespiti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, yaptıkları araştırmada izleyicilerin yüzde 40,9'unun televizyon izlerken yeme içme alışkanlığı bulunduğunu, bunun da dolaylı olarak obezite ile ilişkili olduğunu söyledi.

Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, yaptığı sunumda, Kuruluş olarak programların yayımlanmasından sonra denetim görevini gerçekleştirdiğini söyledi.

Ellialtı, genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yağ, yağa dönüşen asitler, tuz, sodyum, şeker gibi gıda maddeleri içeren yiyecek ve içeceklere yönelik bazı kısıtlamaların getirildiğini, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan besin profili listesine göre reklam yayınlarının yapıldığını anlattı.