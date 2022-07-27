Televizyon izlerken boğazından bıçaklandı! Kanlar içinde kendini dışarı attı: Ölmek istemiyorum abla, beni kurtar

İstanbul Bahçelievler'de yaşanan olay dehşete düşürdü. 18 yaşındaki Atakan Ateş, çocukluk arkadaşı olduğu söylenilen C.J.P. 'nin (17) Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki evine misafir olarak gitti. İkili arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. İki arkadaştan C.J.P., televizyon seyreden Atakan Ateş'in arkasından yaklaşarak boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan ve büyük korku yaşayan yaralı, yardım istemek için dışarı çıktı.

KANLAR İÇİNDE SOKAKTA YARDIM İSTEDİ

Bir süre sokak üzerinde kanlar içinde dolaşan gencin yardımına o sırada tezgahta çalışan kasap Saliha Arslan koştu.

Hızla iş yerinden çıkan ve sağlık meslek lisesi mezunu olan Arslan, iş önlüğünü çıkararak Atakan'ın boğazına tampon yaptı. Çevredekilerden de giysilerini çıkarmasını kendisine havlu, bez ne varsa bulup getirmelerini isteyen kadın Atakan Ateş'in kanamasını durdurmaya çalıştı. Saliha Arslan yaklaşık 15 dakika müdahale ederek, kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu sırada sürekli yaralıyı konuşturarak bilincinin açık kalmasını sağladı. Kan kaybeden Atakan Ateş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AŞAĞIYA ATLADI, POLİSTEN KAÇAMADI

Arkadaşını boğazından bıçaklayan 17 yaşındaki C.J.P. ise binadan aşağı atladı. Hafif şekilde yaralandığı belirtilen, C.J.P. kaçtı. Polis olayın yaşandığı binanın iki sokak ilerisinde C.J.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak da evde bulundu.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM ABLA BENİ KURTAR'

Kanlar içinde yardım isteyen yaralıya ilk müdahalesini anlatan kasap Saliha Arslan, "'Ölmek istemiyorum kurtarın' diye dükkana yöneldi. Bir anda dükkandan fırladım üzerimde önlüğüm vardı. Onunla tampon yaptım. Yere yatırdım ve kanamayı durdurmak için basınç uyguladım. Panik halindeydi. Sakinleştirmem gerekiyordu. 'Ölmek istemiyorum abla beni kurtar' diyordu. Adını söyledi arkadaşına geldiğini televizyon izlerken bir anda arkadaşının bıçak dayadığını ve can havliyle kendini dışarı attığını anlattı. Kanamayı durdurmak için etraftakilerden havlu, bez istedim. Sürekli onu konuşturdum. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Çalıştığım kurumlarda da ilk yardım eğitimleri aldım. 2 senede bir de bu eğitimlerimi tazeliyorum. Yaşamak istiyordu. İnsanlık görevimi yaptım. " diye konuştu.

Yaralanan Atakan Ateş'in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, C.J.P. emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi.

(DHA)

