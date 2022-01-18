Televizyon karşısında uyuyanlara kötü haber! Aslında uyumuyorsunuz

Yeni bir çalışma, insan beyninin olası tehditlere karşı tetikte kalmak için uyku sırasında tanıdık olmayan seslere dikkat ettiğini ortaya koyuyor.

Avusturya'daki araştırmacılar, tanıdık ve tanıdık olmayan seslere tepki olarak uyuyan yetişkinlerin beyin aktivitelerini ölçtüler.

Uykudayken tanıdık olmayan sesler duymak, uykunun ilk aşaması olan hızlı olmayan göz hareketi uykusu (NREM) sırasında insan beyninin 'ayarlamasına' neden oldu.

Ancak araştırmacılar, muhtemelen beyindeki mikro yapı değişikliklerinden dolayı uykunun en derin aşaması olan REM sırasında etkiyi görmediklerini söylüyorlar.

UYURKEN ÇEVREYİ İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

Gözlerimiz etrafımızdakilerden kapalı olsa da beyin biz uyurken çevreyi izlemeye devam eder ve uykuyu koruma ihtiyacı ile uyanma ihtiyacını dengeler.

Uzmanlara göre bunu başarmanın bir yolu, tanıdık olmayan seslere tanıdık olanlar yerine seçici olarak yanıt vermektir.

DİNLENDİRİCİ UYKU OLMUYOR

Bu, uzun insan evrimi sürecine ve daha az tanıdık işitsel ipuçlarıyla karakterize edilen potansiyel tehlike karşısında hızla uyanma ihtiyacına kadar uzanabilir.

Genel olarak çalışma, televizyondan gelen tanıdık olmayan seslerin, beyin daha yüksek alarmda olduğu için dinlendirici bir gece uykusunu engellediğini öne sürüyor.

