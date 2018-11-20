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Televizyon kumandası yüzünden kavga ettiği ağabeyini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 15:55 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de B.K.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de B.K. (16), televizyon kumandası yüzünden kavga ettiği ağabeyi İ.B.K.'yi (18) bıçaklayarak öldürdü. Olay, bugün Yaylaçık Mahallesi 331 Sokak’ta meydana geldi. Televizyon izleyen ve farklı kanallara bakmak isteyen İ.B.K. ile kardeşi B.K., kumanda yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla ağabeyi İ.B.K.’yi yaraladı. Aile bireylerinin çağırdığı ambulansla Kırıkkale İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan İ.B.K., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. B.K., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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