HABER
  4. Televizyon patladı, yangın çıktı

Televizyon patladı, yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 09:04 | Son Güncelleme

Adana’da televizyon tüpünün patlaması sonucu bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da televizyon tüpünün patlaması sonucu bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Can Yüzgeç, sabah kalkıp kahvaltı yapmak için hazırlığa başladı. Bu sırada oturma odasından patlama sesi geldi. Odaya gittiğinde yangın çıktığını gören Yüzgeç, annesi ve ninesini dışarı çıkardı. Komşuları bir taraftan yangın söndürme tüpü getirerek alevlere müdahale ederken, bir taraftan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü.
Bu arada Ahmet Can Yüzgeç, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.
Yangının televizyonun tüpünün patlaması sonucu çıktığı ortaya çıktı. Televizyon kullanılamaz hale gelirken, odadaki diğer eşyalar da zarar gördü.
Yüzgeç, diğer odada kahvaltı hazırlığı yaparken patlama sesi geldiğini, gidip baktığında yangın çıktığını gördüğünü, komşularının ve itfaiyenin sayesinde söndürüldüğünü, yangının televizyon patlaması sonucu çıktığını anlattı.
Evde yaşayan Sevim Örgen de kahvaltı yaparken televizyonun patladığını ve yangının çıktığını, çok korktuklarını söyledi.

Süper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtıSüper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtı
Asma ağacı kış ortasında ikinci meyvesini verdiAsma ağacı kış ortasında ikinci meyvesini verdi
Otomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardıOtomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! (İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı)

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı!

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Flaş operasyon! Gözaltılar var

Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

Alkollü içki ve sigara fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yılbaşında vergi artışı yok

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yılbaşında vergi artışı yok

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.