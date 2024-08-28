Televizyon programına da çıkmışlar 'Kocandan boşanıp beni alacaksın' Eşinin halasının oğlunu satırla kovalayıp yaraladı

Dehşete düşüren olay Yakutiye ilçesindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. S.E. geçmişte gönül ilişkisi yaşadığı, eşinin halasının oğlu Ü.E. tarafından sürekli rahatsız edildiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Ü.E.'nin ısrarları üzerine ikili bir çay bahçesinde buluştu. Otomobilde oturdukları sırada Ü.E., iddiaya göre S.E.'ye tabanca göstererek 'Seni sakat bırakırım. Kocanı boşayıp beni alacaksın' diyerek tehdit etti.

ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI SATIRLA BAŞINA VURDU

Otomobilden inip bir kameriyede otururken S.E., çantasından çıkardığı satırı Ü.E.'nin başının arka kısmına vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Ü.E., kaçarak çalışanlardan yardım istedi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde tesise önce Ü.E.'nin sonra da elinde satırla S.E.'in girdiği görüldü.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ü.E. ambulansla götürüldüğü Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis ekipleri S.E.'yi olayda kullandığı satırla polis merkezine götürdü. Hayati tehlikesi bulunmayan ve tedavisi tamamlanan Ü.E. ile S.E., Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yakutiye aile içi bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde S.E., DHA muhabirinin 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Namusum, şerefim ve babamın haysiyeti için yaptım. Bana, 'Kocandan boşanıp beni alacaksın' dedi. Bir sürü iftira attı. Televizyonlara çıkıp haysiyetimle oynadığı için yaptım" diye konuştu. S.E.'den önce başı sarılı olarak adliyeye getirilen Ü.E. ise "Kimseyi tehdit etmedim. Beni öldürmeye teşebbüs etti" dedi.

S.E., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, Ü.E. ise adli kontrolle serbest kaldı.

DAHA ÖNCE TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞLAR

Öte yandan S.E. ve Ü.E.'nin, aralarındaki ilişki nedeniyle şubat ayında bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır