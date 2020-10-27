HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Televizyon programında, 'Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır' diyen Sevda Noyan'ın davası başladı

Televizyon programında, 'Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır' diyen Sevda Noyan'ın davası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Sevda Noyan'ın yargılanmasına başlandı. Hasta olduğu gerekçesiyle duruşmaya mazeret bildiren sanık Noyan, bir sonraki celsede dinlenecek.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Sevda Noyan katılmadı. Müşteki avukat Enes Kabadayı'nın da hazır olmadığı duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

HASTA OLDUĞU İÇİN KATILMADI

Duruşmada, sanık Sevda Noyan'ın avukatının mahkemeye 24 Ekim'de mazeret dilekçesi gönderdiği ve dilekçeye Sevda Noyan'ın hasta olduğuna ilişkin doktor raporu da eklediği bildirildi. Dava konusu videonun bilirkişi tarafından çözülerek dosyaya gönderildiği kaydedilen duruşmada, avukat Tülay Bekar'ın Ankara Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla gönderdiği bir dilekçeyle, suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle müdahilliğine karar verilmesini talep ettiği belirtildi. Duruşmada ayrıca müştekilerden Enes Kabadayı'nın, 26 Haziran'da mahkemeye sunduğu dilekçeyle, "Bilirkişi Z.A'nın, siyasi görüşünü belirtir Facebook paylaşımları olduğu ve siyasi görüşünden bağımsız olamayacağı gerekçeleriyle reddini talep ettiği" belirtildi. Söz verilen müşteki avukatı, katılma talebinin kabulüne karar verilmesini isteyerek sanık ifadesi alındıktan sonra beyanda bulunacağını belirtti. Sanık Sevda Noyan'ın avukatı ise, müştekilerin maddi veya manevi zarar görme durumlarının olmadığı gerekçesiyle katılma talepleri ile bilirkişi reddinin reddine hükmedilmesini istedi.

BİR DAHAKİ CELSE DİNLENECEK

Mahkeme, sanık Sevda Noyan'ın mazeretini kabul ederek duruşma günü bildirilerek dinlenilmesine karar verdi. Müşteki Enes Kabadayı ve Tülay Bekar'ın suçtan doğrudan zarar görme durumlarının olmadığı gerekçesiyle müdahillik taleplerini reddeden mahkeme, müşteki Kabadayı'nın bir dahaki celse dinlenmesine hükmetti. Mahkeme bilirkişinin reddi talebiyle ilgili de, "bilirkişinin sadece video çözümü yaptığı ve siyasi görüşünün istenmediği" gerekçeleriyle ret kararı verdi. Duruşma 14 Ocak'a ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yazar Sevda Noyan, Esra Elönü'nün ÜlkeTV'de sunduğu "Arafta Sorular" programında yaptığı konuşmada 15 Temmuz'daki darbecilere tepki göstererek "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 kişi var, benim listem hazır" ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Çekiliş saati heyecanla bekleniyorÇekiliş saati heyecanla bekleniyor
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den 'pasta' gafı! Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 27 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
İstanbul'da artan koronavirüs vaka sayısıyla ilgili korkutan açıklama
İstanbul'da artan vakalarla ilgili korkutan açıklama
26 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Zihinsel engelli kızının kaçırıldığını söyleyen anne: Kandırıp evlendirecekler
Zihinsel engelli kızının kaçırıldığını söyleyen anne: Kandırıp evlendirecekler
MHP lideri Devlet Bahçeli: Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır
MHP lideri Devlet Bahçeli: Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.