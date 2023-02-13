HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Televizyon programında söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım: Yaptığım açıklama yanlış anlaşılmış

Televizyon programında söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım: Yaptığım açıklama yanlış anlaşılmış

13.02.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir televizyon programında söylediği sözler ile tepkilerin hedefi olan oyuncu ve sunucu Uğur Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Arslan paylaştığı videoda, "Yaptığım bir açıklama yanlış anlaşılmış, sosyal medyada paylaşılarak suistimal edilmiş, yanlış yönlere çekilmiş. O bir şahıs örneğiydi, Sakarya’yı kastetmedim. Sürçülisan ettiysem affola." dedi.

Televizyon programında söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım: Yaptığım açıklama yanlış anlaşılmış

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından yağma girişimine karşı güvenlik güçleri teyakkuza geçmişti. Bir televizyon kanalının canlı yayına katılan oyuncu ve sunucu Uğur Arslan ise deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlıklara dikkat çeken konuşmasında, "Bir bakıyoruz arabalar Sakarya plakalı, Niğde plakalı. Bu araç yardım verebilecek bir araç değil. Eski, dökük bir araç. Yaklaşıyorsunuz içi dolu. Nasıl dolu? Parça parça oradan, buradan toplama malzemeler, ağzına kadar camlarından dışarı kadar dolmuş. Biraz daha bakıyorsunuz, birileri hala oradan bir şeyler getirip arabanın içine tıkıyor. Plaka ne? Sakarya. Plaka ne? Niğde. Plaka ne? Başka bir şey." demiş ve tepki çekmişti. Arslan bu sözleri sonrası bir video paylaştı. İşte haberin detayları...

21

"SÜRÇÜLİSAN ETTİYSEM AFFOLA"

Uğur Arslan, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sakarya’dan çok sevdiğim dostlarım aradı, televizyon programında yaptığım bir açıklama yanlış anlaşılmış, sosyal medyada paylaşılarak suistimal edilmiş, yanlış yönlere çekilmiş. Onu hemen düzeltmek istiyorum. Buraya kötü niyetle gelen yabancı plakalar ile ilgili bir konu vardı, o anda konuştuğumuz ve ben o gün şahit olduğum birkaç kişi ile onların plakalarını zikrettim ekranda. Mesela ’Sakarya ve Niğde plakalı bir şahıs ile başka illerin plakaları vardı, bunlar çok iyi niyetli gibi gözükmüyordu’ dedim. Tabii ben burada o şahsı kastettim, Sakarya’yı tenzih ederek aslında o kelimeyi söyledim. Bunu zaten beni yıllardır yaptığım işleri bilenler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Fakat ne yazık ki çarpıtılmış, Sakaryalılara mal edilmiş, örnek verdiğim bir kötü insan.

Dolayısıyla tekrar söylüyorum eğer sürçülisan ettiysem affola, zor şartlar altında çalışıyoruz bizler. Günlerdir büyük sıkıntılar altında çalışıyoruz, dolayısıyla sürçülisan olabiliyor, kusura bakmayın. Ayrıca Niğdeli arkadaşlardan hiç şikayet veya eleştiri gelmedi ama Niğde ismini de zikrettiğim için onlar da kusura bakmasınlar. Aslında şehir ismi zikretmemem gerekirdi, plaka ismi verirken, bir şahsı örnek gösterirken. Dediğim gibi o bir şahıs örneğiydi, Sakarya’yı kastetmedim. Ben burada dün Sakarya’dan gelen arkadaşlarımla yardım dağıttım. Belki de buraya en çok tırlar, yardımlar Sakarya’dan geliyor. Sakarya benim ikinci memleketim. Ben Sakarya’da üniversiteyi okudum, orada yıllarca kaldım. Orada çok sevdiğim dostlarım var. Onlar beni uyardılar, mesaj attılar. Söz benim ağzımdan çıktı, hata benim hatam. O yüzden kanalı bu durumda suçlamak çok doğru olmaz, kanalımızı da suçlamayalım. Buradaki insanlar çok gergin, gergin olmakta haklılar, çünkü acıları var. Ama görüyorum ki ekran ve klavye başındaki insanlar da çok gergin. Dolayısıyla böyle bir dönemde ekranda olmamak, ekranda hiç konuşmamak çok daha doğru olacak."

(İHA)

Hem ağladı hem milyonları ağlattı! Anne ve kardeşini kaybetmişti Hem ağladı hem milyonları ağlattı! Anne ve kardeşini kaybetmişti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Yollar, raylar, tarlalar yer değiştirmiş" Uzmanlar bölgeyi inceledi, çarpıcı rapor ortaya çıktı"Yollar, raylar, tarlalar yer değiştirmiş" Uzmanlar bölgeyi inceledi, çarpıcı rapor ortaya çıktı
71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak, 10 ilde 1 Mart'a kadar ara verildi71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak, 10 ilde 1 Mart'a kadar ara verildi
'Gerçekten yaşıyor muyum?''Gerçekten yaşıyor muyum?'
Anahtar Kelimeler:
deprem Uğur Arslan

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'

İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'

İddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattı

İddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattı

Önce izine rastladılar, sonra sesini duydular! 183 saat sonra...

Önce izine rastladılar, sonra sesini duydular! 183 saat sonra...

Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı

Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı

Survivor Aşkım Burçe'den kahreden haber! Depremde erkek arkadaşını kaybetti: "Yarım kalmadık, mahşere kaldık"

Survivor Aşkım Burçe'den kahreden haber! Depremde erkek arkadaşını kaybetti: "Yarım kalmadık, mahşere kaldık"

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.