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Televizyon satışında taksit sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 09:10 | Son Güncelleme

Fiyatı 3 bin liranın altındaki televizyonların satışlarında taksit sayısı 9'a çıkarıldı

Ticaret Bakanlığınca, televizyon satışlarındaki taksit sayısı artırıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre taksit süreleri, ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı 3 bin liranın üstünde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altındaki televizyon satışlarında 9 ay olarak uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
taksitli satış televizyon Ticaret Bakanlığı

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