VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Televizyon siparişi verdi, bez geldi

Mynet Haber

Mynet Haber

47 dakika önce

Adana’da internetten televizyon siparişi veren adama 6 tane bez gönderildi. Dolandırıcılara para kaptırmaktan son anda kurtulan adam, "Ürün elime ulaşmadan para yollamadım, onları oyaladım. Eğer parayı yollasaydım dolandırılacaktım" dedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Sokak ortasında bıçaklı dehşet 00:58

Esenyurt’ta önüne atlayan kediye çarpmamak için aracıyla dükkana daldı! O anlar kamerada 02:11

Sevdiği kızı alamayan 16 yaşındaki çocuk sokakta çatışma çıkarttı 00:56

Sarıyer’de ev sahibi kadın tarafından saldırıya uğrayan genç o anları anlattı 08:36

Televizyon siparişi verdi, bez geldi 03:56

Şoför bulamayınca direksiyona geçti, çocukların hem ablası hem şoförü oldu: "Kadın isterse her şeyi yapar" 03:02

Galata’da şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü bulundu, Yunan turist hastanede 03:44

Beşiktaş’ta korkunç olay: Şehit kızı müzisyen kadın yangında hayatını kaybetti 00:29

Düğündeki halay sırasında dehşet! Eski sevgilisini vurup, intihar etti 00:43

Şehir Hastanesi'nde 1 yıl 4 gün sonraya randevu! Görünce inanamadı, sosyal medyada isyan etti 00:45

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Sokak ortasında bıçaklı dehşet

Sokak ortasında bıçaklı dehşet

Esenyurt’ta önüne atlayan kediye çarpmamak için aracıyla dükkana daldı! O anlar kamerada

Esenyurt’ta önüne atlayan kediye çarpmamak için aracıyla dükkana daldı! O anlar kamerada

Sevdiği kızı alamayan 16 yaşındaki çocuk sokakta çatışma çıkarttı

Sevdiği kızı alamayan 16 yaşındaki çocuk sokakta çatışma çıkarttı

Sarıyer’de ev sahibi kadın tarafından saldırıya uğrayan genç o anları anlattı

Sarıyer’de ev sahibi kadın tarafından saldırıya uğrayan genç o anları anlattı

Televizyon siparişi verdi, bez geldi

Televizyon siparişi verdi, bez geldi

Şoför bulamayınca direksiyona geçti, çocukların hem ablası hem şoförü oldu: "Kadın isterse her şeyi yapar"

Şoför bulamayınca direksiyona geçti, çocukların hem ablası hem şoförü oldu: "Kadın isterse her şeyi yapar"

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.