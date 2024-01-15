Televizyon siparişi verdi, bez geldi

Adana’da internetten televizyon siparişi veren adama 6 tane bez gönderildi. Dolandırıcılara para kaptırmaktan son anda kurtulan adam, "Ürün elime ulaşmadan para yollamadım, onları oyaladım. Eğer parayı yollasaydım dolandırılacaktım" dedi.
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