Televizyon sunucusuna trende tecavüz dehşeti

Ukrayna'da yaşayan bir televizyon sunucusu, 6 yaşındaki oğlunun önünde trende bir yabancı tarafından saldırıya uğradı. Oğlu ile birlikte yolculuk yaptığı sırada kendisine saldıran yarı çıplak yabancının tecavüz etmeye çalıştığı Anastasia Lugova, canını zor kurtardı.28 yaşındaki televizyon sunucusu Anastasia Lugova, Cuma günü Mariupol'den Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı tren yolculuğu sırasında 45 yaşındaki Vitaliy Rudzko tarafından saldırıya uğradı.

Kadın ve 6 yaşındaki oğlu Zakhar, üzerinde sadece iç çamaşırları olan sapık Rudzko tarafından saldırıya uğradıklarında sabaha karşı üçte, trenin kendilerine ayrılmış olan bölmesinde uyuyorlardı.Anastasia yerel basına yaptığı açıklamada, "Uyandığımda beni boynundan tutmuştu, yüzümü art arda yumruklamaya başladı." ifadelerini kullandı."Çığlık atmaya ve yardım çağırmaya başladım ama kimse gelmedi. Sonra bana iyi bir kız olmamı, yoksa her şeyin daha kötü olacağını söyledi.

Anastasia'nın anlattıklarına göre, tren kompartımanındaki ani gürültü altı yaşındaki küçük oğlunu uyandırdı ve çocuk gördüğü manzara karşısında dehşete düştü.Rudzko bu kez bir yumruk da çocuğa savurmak için ona doğru yöneldi, anne Anastasia ise çocuğunu korumak için elinden geleni yaptı."Oğluma zarar vermemesi için sapık hayduta yalvarmaya başladım ve istediği her şeyi yapmaya söz verdim."Anastasia Lugova, Rudzko'nun kompartımanına girdikten ve adam iç çamaşırını çıkarmaya başladıktan sonra, onu itti ve oğluna geri koştu."Oğlum Zakhar'ı yakaladım ve bizi bölmesine saklayan tren kondüktörüne koştuk.'