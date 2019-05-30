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Televizyon tamir dükkanında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 00:33 | Son Güncelleme

MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemininde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA)- MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemininde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yanan dükkan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, bugün saat 20.30 sıralarında Utku Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın zemininde bulunan televizyon tamircisinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi işyerindeki yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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