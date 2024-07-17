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Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

17.07.2024 00:38
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamirciliği yapan bir kişi, gittiği evde dehşet saçtı. Ev sahibi ile tartışan tamirci, biri çocuk 4 kişiyi başlarına ve vücutlarına çekiçle vurarak ağır yaraladı. Saldırgan, ailenin komşuları tarafından yakalandı. Tamircinin saldırdığı kişilerden bazılarının kafa taslarında kırık ve çatlaklar bulunduğu tespit edildi.

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Korkunç olay, Nazilli'nin Kardeşköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs H.D.'nin (65) evine gitti.

BAŞLARINA ÇEKİÇLE VURDU

Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Gözü dönen televizyon tamircisi M.G. yanında bulundurduğu çekiçle önce ev sahibi H.D.'nin kafasına ve göğsüne vururken daha sonra H.D.'nin eşi N.D. (60) ile kızı H.G. (37) ve torunu B.G.’nin (6) de başına çekiçle vurarak ağır yaraladı.

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Evden gelen sesler üzerine H.D.'nin evine giden komşular şoke oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KOMŞULAR YAKALADI

Olayın şüphelisi televizyon tamircisi M.G., H.D.'nin komşuları tarafından evin dışında yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.G. gözaltına alındı.

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BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Hastanede tedavi altına alınan H.D.’nin kafa tasında parçalı kırık bulunduğu, sol kaburgasındaki kırıktan dolayı da akciğerleri zarar gördüğü tespit edildi.
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Durumu ağır olan yaşlı adam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Eşi N.D.'nin ve torunu B.G.’nin kafa tasındaki çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenirken yoğun bakım servisine alındı. H.D.'nin kızı H.G.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olayın ardından şahısların yakınları Nazilli Devlet Hastanesi’nde akın etti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın çekiç
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