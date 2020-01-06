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  4. Televizyon ve dizi dünyasının en iyileri belirlendi

Televizyon ve dizi dünyasının en iyileri belirlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

Golden Globe Ödülleri sahiplerini buldu.

Savaş filmi "1917" en iyi dram, "Once Upon a Time in Hollywood" ise en iyi müzikal ve komedi kategorisinde ipi göğüsledi.Televizyon ve dizi dünyasının en iyilerinin belirlendiği Golden Globe (Altın Küre) Ödülleri'nin yeni sahipleri belli oldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da 77'inci kez düzenlenen ödül töreninde drama kategorisinde savaş konulu "1917" en iyi film seçilirken, komedi filmleri kategorisinde "Once Upon a Time in Hollywood" ipi göğüsleyen film oldu.

Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından her yıl düzenli olarak dağıtılan Golden Globe Ödülleri'nde oyuncular da yarıştı. Altın Küre'nin sahibi olan Once Upon a Time in Hollywood'daki rolünden dolayı Brad Pitt En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Biyografi kategorisinde yarışan "Judy" filmindeki rolü nedeniyle de Renée Zellweger "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.

Bu yılın favori filmi olan Joker'de başrolü oynayan Joaquin Phoenix "En İyi Erkek Oyuncu" seçilirken, Awkwafina "The Farewell" filmindeki rolü nedeniyle Müzikal ya da Komedi Dalında "En İyi Kadın Oyuncu" unvanına sahip oldu. Böylece ilk kez Asya kökenli bir oyuncu Altın Küre kazanmış oldu.

Yılın en iyi drama dizisi "Succession" seçilirken, "Fleabag" ile "Chernobyl" dizileri de ödül alan diğer diziler oldu.

Drama dizilerinde rol alan Olivia Colman ve Brian Cox da ödüle değer bulundu. Güney Kore yapımı Parasite ise "Yabancı Dilde En Film" olarak belirlendi.

Golden Globe, Oscar ve Grammy'den sonra en ilgi çeken film ve dizi ödülleri olarak biliniyor.

dpa, AFP / TY, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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