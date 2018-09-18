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Televizyon ve radyo yayını yapan rezidansa baskın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 08:49 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünleri, "tele pazarlama" ile satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 3 televizyon ile radyo yayını yapan işyerinin yer aldığı rezidansa yapılan baskında çok sayıda elektronik ürün ve cep telefonu ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde kapılarında "Apartman yöneticisi" ve "Avukatlık Bürosu" yazan depolar bulunan ve 3 televizyon ile radyo yayını yapan işyerinin yer aldığı rezidansa yapılan baskında 12 bin 500 cep telefonu, 12 bin 500 cep telefonu şarj cihazı, 12 bin 500 cep telefonu bataryası, 3 bin 544 şarjlı elektronik cihazlar, 500 akıllı kol saati ve 200 mesir macunu ele geçirildi. Operasyonla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Emniyet polis televizyon radyo

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