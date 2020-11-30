Televizyon yıldızı Laverne Cox: Trans iseniz güvende değilsiniz

Los Angeles'da trans düşmanı bir saldırıya hedef olan ünlü televizyon yıldızı Laverne Cox "Trans bir kişiyseniz bu dünyada güvende değilsiniz" diye konuştu.

Popüler Amerikan televizyon dizisi Orange is the New Black yıldızı, Instagrama koyduğu 10 dakikalık bir videoda, Pazar günü bir arkadaşıyla parkta yürürken başına gelenleri anlattı.

Cox, yanlarına yaklaşan bir erkeğin önce "saldırgan bir tavırla" arkadaşına kendisinin "kız mı erkek mi" olduğunu sorduğunu, sonra da fiziksel olarak saldırdığını söyledi.

Hala şoku atlatamadığını anlatan Cox "Adam arkadaşıma vuruyor, arkadaşım ona doğru yöneliyordu. Telefonumu çıkardım ve 911'i (acil yardım) çevirdim. Birden olay bitiverdi adam yok olmuştu" dedi.

Cox "Aslında adam benim konuşmamı istiyordu ki trans olup olmadığımı anlasın. Bunun neden önemli olduğunu anlamıyorum. Günün sonunda, yani, kime ne?" diye sordu.

Cox Instagram paylaşımını "Kapüşonlu üst ve altımda yoga kıyafetim var, üstüm başım tamamen kapalı, maske takıyorum. Trans olsam kime ne? Senin hayatına nasıl bir etkisi var bunun?" sorularıyla sürdürdü.