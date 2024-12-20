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  4. Televizyonda söylediği sözler nedeniyle hapsi isteniyor: Ayşenur Arslan hakkındaki soruşturma tamamlandı

Televizyonda söylediği sözler nedeniyle hapsi isteniyor: Ayşenur Arslan hakkındaki soruşturma tamamlandı

20.12.2024 09:35
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Bir televizyon programında sunucu olan Ayşenur Arslan hakkında geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı terör eylemi hakkındaki sözlerine ilişkin soruşturma tamamlandı. Arslan’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede Arslan'ın savunmasına da yer verildi.

Televizyonda söylediği sözler nedeniyle hapsi isteniyor: Ayşenur Arslan hakkındaki soruşturma tamamlandı

İstanbul’da 2 Ekim 2023’de bir televizyon programında sunucu olan Ayşenur Arslan’ın önceki gün İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı terör eylemi ile ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

SÖZLERİNİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE YOL GÖSTERİCİ OLDUĞU AKTARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Arslan’ın terör örgütü propagandası niteliği taşıyan sözler sarf ettiği, sarf ettiği sözlerin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte ve örgütler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu aktarıldı

‘’PKK DAHİL HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL’’

Şüpheli Ayşenur Arslan’ın ifadesine de yer verilen iddianamede, sarf ettiği sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşündüğünü belirttiği ve ‘’Cümlelerim, gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast etmek ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı’nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu. Birtakım suç odaklarının mesaj veriyor olabileceğini düşündüm. İfadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır’’ dediği kaydedildi.

7 BUÇUK YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ayşenur Arslan’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ayşenur Arslan
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