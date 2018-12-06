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Televizyonda tanıştığı eşini bırakıp, internette tanıştığı kişiyle kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 11:35 | Son Güncelleme

Sivas'ta 28 yaşındaki Ali K., televizyonda tanışıp evlendiği eşinin internette tanıştığı bir erkekle kendisini aldatıp, kaçtığını iddia etti. Kadının 'sığınma evine gidiyorum' diye kaçtığını söyleyen adam şikayetçi oldu. Ali K.'nın tek istediği 2 çocuğunu geri alabilmek...

Sivas'ta yaşayan ve nakliyecilik yapan Ali K. (28) 2013 yılında bir televizyon programı vasıtasıyla tanıştığı N.K. ile aynı yıl evlendi. Mutlu başlayan evlilikte çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocukları oldu. Genç kadın bir hafta önce 3 ve 4.5 yaşında olan iki çocuğunu da alarak iddiaya göre internette tanıştığı başka bir adamla kaçtı. Eşinin başka bir adamla kaçtığı bilgisini eşinin ailesinin de öğrendiğini belirten Ali K. şimdi iki çocuğunu geri alabilmek için mücadele ediyor.

'Benden uzaklaşmaya başladı'

2012 yılında köyden şehre taşındığını 6 ay sonra müzik kanalına numarasını verdikten sonra eşiyle tanıştığını anlatan Ali K. "Aileler tanıştıktan bir süre sonra evlendik. Evlendikten sonra iyiydik bir süre sonra kızım dünyaya geldi. Daha sonra oğlum dünyaya geldi. Oğlum doğduktan sonra daha da iyi olmaya başladık. Köye taşındım köyde biraz huzur vermediler.
Geriye şehre tekrar taşınmak zorunda kaldım. İşlerim bozuldu. Son bir aydır huzursuzluk başladı, benden uzaklaşmaya başladı. Dövüşmem, tartışmam yok ağız dalaşı dışında bir şeyim olmadı. İki, üç defa evi bıraktım gittim kavga çıkmasın diye. Eşimin ailesi yüzünden cezaevine girdim, çıktım. Daha iyi oluruz diye işime dört elle sarıldım, yemedim, içmedim koşturmaya başladım" dedi.

ÇOCUKLARINI İSTİYOR

ÇOCUKLARINI İSTİYOR
Eşinin kadın sığınma evine gidiyorum diye evden çıktığını söyleyen Ali K. "30 Kasım'da beni arayıp 'psikolojim bozuk, ben kadın sığınma evine gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ben ne yapacaksın diye sorduğumda 'Bir hafta çocuklarımla beraber kadın sığınma evinde kalıp geri evime döneceğim' dedi. Daha sonra da arayıp 'Antalya'ya sevgilimin yanına gidiyorum' diyerek telefonu yüzüme kapattı. Ailesinden aldığım bilgiye göre biriyle birlikteliği varmış, çocuklarımdan 5-6 gündür haber alamıyorum.
Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarımın fotoğraflarını gönderdi kızımın sol gözünün altının simsiyah olduğunu fark ettim. Adliyeye ve karakola da gösterdim. Benim tek isteğim çocuklarım yanımda olsun. Ben başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kaydetti. N.K. ise polise verdiği ifadesinde şiddet gördüğü için evi terk ettiğini belirtti. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Sivas ihanet aldatma

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
vizyondan gelen net ten gider
Haydan gelmiş, huya gitmiş.
Tv de bulduğunu internette kaybedersin ucuz emeksiz sevgisiz anca bu kadar olur
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