"Televizyonlara çıkan o gazeteciler İmamoğlu'ndan para alıyorlar!" Levent Gültekin isim vermeden Şaban Sevinç'i hedef aldı! Bir zamanlar program yapıyorlardı

Şaban Sevinç'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı kulis bilgisini işaret eden Levent Gültekin, isim vermese de 'Neymiş efendim kulis bilgisiymiş Ekrem İmamoğlu aday olacakmış Mansur Bey yardımcısı olacakmış bir de kadın isim varmış. Yapma ya! İşiniz gücünüz İmamoğlu papağanlığı...' ifadelerini kullandı.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: BAZI GAZETECİLER İMAMOĞLU'NDAN PARA ALIYOR!

Levent Gültekin, 'Bağımsız gazeteci' olarak ekranlara çıkan bazı isimlerin Ekrem İmamoğlu ile maddi ilişki içinde olduğunu bu sözlerle iddia etti: "Ekranlarda bağımsız gazeteci adı altında Ekrem İmamoğlu propagandası yaparak İmamoğlu'ndan para alıyorlar.

Gazeteci, danışman adı altında İmamoğlu papağanlığı yaparak Ekrem Bey'den paralar alıyorlar. Para alanlar kimileri, hepsini kastetmiyorum.

Türkiye'nin bütün konularını bırakmışlar, varsa yoksa muhalefetin tek gündemini Ekrem İmamoğlu'ndan oluşturmaya çalışıyorlar. Birisi çıkmış çok önemli kulis bilgisi verdim diye anlatıyor.

Neymiş Ekrem İmamoğlu kesinlikle CHP'nin cumhurbaşkanı adayıymış Mansur Yavaş yardımcısı olacakmış bir de kadın bir cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacakmış. Memleket 2 gündür bunu tartışıyor."

BİR ZAMANLAR PROGRAM YAPIYORLARDI

Şaban Sevinç ve Levent Gültekin'in 2 sene önce Bizim TV'de Youtube programı yaptığı ve altılı masayla birlikte seçim sürecini değerlendirdiği görüntüler de ortaya çıktı.