MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Televizyonu bırakan Yazmin Oukhellou, emlak işine girdi

Televizyonu bırakan Yazmin Oukhellou, emlak işine girdi

16.03.2021 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Televizyonu bırakan Yazmin Oukhellou, emlak işine girdi

İngiltere’nin ünlü reality şovlarına katıldıktan sonra şöhreti yakalayan Yazmin Oukhellou, televizyon işlerini geride bıraktı. Dubai’ye yerleşen güzel isim, emlak işine girdi.

İngiltere’nin ünlü reality şovlarından biri olan TOWIE'ye katıldıktan sonra adını duyurmayı başaran Yazmin Oukhellou, emlak işine girdi.

26 yaşındaki genç kadın, emlak sektöründe kariyer yapmak için Dubai’ye yerleşti. Instagram hesabından paylaşmayı yapmaya devam eden Yazmin Oukhellou, yatak odasından paylaştığı fotoğrafıyla beğeni topladı.

40509472-9365215-image-a-35_1615842160689

Birleşik Arap Emirlikleri'nde emlak alanında kariyer yapmak istediğini daha önce dile getiren genç isim, şubat ayında Dubai’ye yerleşti.

The Only Way Is Essex (TOWIE) programının sözcüsü yaptığı bir açıklamayla; Yazmin, gayrimenkul alanında kariyer yapmak için Dubai'de kalmaya karar verdi, bu yüzden The Only Way is Essex dizisine başlamayacak. Bu kararı destekliyor ve bu yeni girişimde kendisine başarılar diliyoruz. Dönmek isterse kendisine kapımız her zaman açık.' dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Gigi Hadid kimdir? 6 aydır sakladığı bebeğini yanlışlıkla paylaştı!Gigi Hadid kimdir? 6 aydır sakladığı bebeğini yanlışlıkla paylaştı!
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

Diğer Haberler

Küçük Onur kimdir ve kaç yaşında? İşte Küçük Onur'un son hali

Küçük Onur kimdir ve kaç yaşında?

Cardi B yine gündemde! Cinsel içerikli performansa tepki yağıyor

Müstehcen performans tepki çekti! 'Porno kültürünün...'

Ünlü sunucu Medina Abdullayeva yılın en iyisi seçildi

Yılın en iyisi seçildi

Gigi Hadid kimdir? Gigi Hadid bebeğinin yüzünü yanlışlıkla gösterdi

Gigi Hadid kimdir? 6 aydır sakladığı bebeğini yanlışlıkla paylaştı!

Canlı yayında çok zor anlar! Çağla Şıkel ve Ebru Şallı gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında çok zor anlar! Çağla Şıkel ve Ebru Şallı gözyaşlarını tutamadı

Türk Diyanet-Sen'den Güldür Güldür'e tepki! 'Bu hadsizliktir'

İmam skeci büyük tepki çekti! 'Müslüman bir ülkede...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.