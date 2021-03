Televizyonu bırakan Yazmin Oukhellou, emlak işine girdi

İngiltere’nin ünlü reality şovlarından biri olan TOWIE'ye katıldıktan sonra adını duyurmayı başaran Yazmin Oukhellou, emlak işine girdi.

26 yaşındaki genç kadın, emlak sektöründe kariyer yapmak için Dubai’ye yerleşti. Instagram hesabından paylaşmayı yapmaya devam eden Yazmin Oukhellou, yatak odasından paylaştığı fotoğrafıyla beğeni topladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde emlak alanında kariyer yapmak istediğini daha önce dile getiren genç isim, şubat ayında Dubai’ye yerleşti.

The Only Way Is Essex (TOWIE) programının sözcüsü yaptığı bir açıklamayla; Yazmin, gayrimenkul alanında kariyer yapmak için Dubai'de kalmaya karar verdi, bu yüzden The Only Way is Essex dizisine başlamayacak. Bu kararı destekliyor ve bu yeni girişimde kendisine başarılar diliyoruz. Dönmek isterse kendisine kapımız her zaman açık.' dedi.