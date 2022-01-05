Televizyonun karşında uyuyup kalanlar için koltuğun konforunu artıracak battaniye, yastık ve puf çeşitleri

Dışarıda yağmur, kar ve soğuk... Sizse film izleyerek uzanıyorsunuz ama sanki bir şeyler eksik. Mesela sıcacık bir battaniye, ortopedik bir yastık ve ayaklarınızı uzatabileceğiniz konforlu bir puf. İşte, günün yorgunluğunu atarken konforu da elden bırakmayın diye hazırladığımız birbirinden şık ve rahat battaniye, puf ile yastık çeşitlerinden oluşan listemiz!

1. Gökkuşağı renkleriyle konforu yaşayın

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Görüntüsüyle bile içinizi ısıtacak bir battaniye önerimiz var. KANKAEU Battaniye; cıvıl cıvıl renkleriyle salonunuza ve yatak odanıza apayrı bir hava katacak. Bu dekoratif battaniyeye sarılarak koca bir kışı geçirmeniz de mümkün tabii. Bu ürün; sizi sıcak tutmak için kabarık, suni kürk malzemeden yapılmış. Çift taraflı olarak da kullanabileceğiniz bu ürünün içi polyester elyaf dolgulu. Hafif ve kolay taşınabilir olması sizi yanıltmasın, soğuk gecelerde bu ürün vazgeçilmeziniz olacak. İki farklı ebatta satışa sunulan bu konforlu ürünün temizliği de oldukça kolay. Çamaşır makinesinde maksimum 40 derecede yıkamanız yeterli!

Göz alıcı renklere sahip bu cilt dostu battaniyeyi burayı tıklayarak inceleyebilirsiniz.

2. Boyun destekli yastıkla rahatlığın keyfini çıkarın

Koltuğunuzda televizyon keyfi yaparken uyumaya bayılıyorsunuz. Ancak sabah boyun ağrısıyla uyanıp işe gitmek tüm keyfinizi kaçırıyor, değil mi? Neyse ki şimdiki önerimiz sizi bu dertten kurtaracak. Hatta her gün koşarak eve gelip bu ergonomik yastıkta daha uzun vakit geçirmek isteyeceksiniz. Köpüksü malzemesi sayesinde boynunuzun şeklini alarak sizi rahatlatan bu ürün, vücudunuzu rahatlatacak. Üstelik tüm gece uykunuz bölünmeden koltukta yatmaya da devam edebilirsiniz. %35 pamuk ve %65 polyester malzemeden üretilen yastığın kılıflarını çıkararak yıkayabilirsiniz.

“Bu yastık benim olmalı!” diyorsanız linke buradan ulaşabilirsiniz.

3. Çok fonksiyonlu bir puf

Akşam eve geldiniz ve ayaklarınızı uzatıp TV izleyeceksiniz ama uzatamıyorsunuz çünkü bir pufunuz yok! Listemize bu isteğinize uygun ve çok daha fazlasına sahip bir ürünle devam ediyoruz. Homedius Daily Puf, hem yatak olabiliyor hem sehpa olarak kullanılabiliyor. Tekerlekleri sayesinde de bu ürünü istediğiniz yere kolayca götürebiliyorsunuz. Şık görünümüyle salonunuza ayrı bir hava da katıyor. 66 x 72 x 43 cm ebatlarındaki ve keten lüks kumaştan üretilen puf, ayrıca çok sağlam ve uzun ömürlü bir kullanıma sahip.

İki farklı renk seçeneği olan bu ürünü incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacak.

4. Sıcacık bir polar battaniyeniz olsun

Bedsure Sherpa Polar Battaniye, sizi hem yumuşak dokusuyla hem sıcaklığıyla ısıtacak bir ürün. İster koltukta yatarken ister yatakta ısınmak için kullanın, bu ürün turuncu rengiyle neredeyse her dekorasyona uyum sağlayabiliyor. Çift taraflı kullanılabilmesi de cabası! Bir tarafı polar, diğer tarafı pelüş olan bu battaniyeyi ev dışında da kullanabilirsiniz. Bu ürünün özellikle kampa giderken, bahçe veya balkonunuzda otururken sizi sıcacık tutacağına emin olabilirsiniz. Mikrofiber polyester kumaş karışımı sayesinde kir ve leke tutmayan bu harika ürünü ısınma dışında koltuk ve yataklarınızın üzerini örtmek için de kullanabilirsiniz.

Bu çok fonksiyonlu ürünü daha yakından inceleyebilmeniz için linki buraya bırakıyoruz.

5. Kusursuz konfor için: Özdilek Visco Yastık

Yatak veya koltukta uyumanız önemli değil. Önemli olan baş ve boynunuzu rahat ettirecek bir yastıkla geceyi kapamanız. Şimdi tam da buna uygun bir önerimiz var. Özdilek Visco Yastık, aradığınız rahatlığa kavuşmanızı sağlayacak. Bu yastık, ne çok yumuşak ne çok sert yapısıyla konfor vadediyor. Ayrıca boyun boşluğunuzu destekleyerek vücudunuzu rahatlatıyor. İster uzanıp kitap okuyun ister film karşısında uyuyakalın, sabah harika bir şekilde kalkacaksınız.

%35 viscon ve %65 polyester içerikli bu harika ürüne bakmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

6. Hem esprili hem rahat: Adawall Mr. Camel Puf

Bir puf düşünün. Her baktığınızda sizi mutlu eden, üstelik bir de rahat ettiren. İşte, sıradaki tavsiyemiz bu isteklerinizi karşılayacak bir ürün. Adawall Mr. Camel Puf, üzerinde bulunan şarap kadehli deve deseniyle çok tatlı bir tasarıma sahip. Yeşil rengi ve esprili devesiyle şık ve dekoratif bir ürün. Evinizin farklı köşelerine yerleştirebileceğiniz bu ürünü hafifliği sayesinde taşımanız da çok kolay. Televizyon izlerken bu pufa ayaklarınızı uzatabilir veya bu ürünü içecekleriniz için sehpa olarak da kullanabilirsiniz. Üstelik 45 x 40 cm ebatlarındaki bu ürünün silikon gizli pabuçları sayesinde zeminleriniz zarar görmez.

Ürüne yakından bakmak isterseniz linke buradan ulaşabilirsiniz.

7. Sade pelüş battaniye arayanlara: Mislina

Havalar soğudu ve koltukta geçirdiğiniz saatler uzamaya başladı. Siz de evinizin sadeliğine uygun, yumuşacık ve kullanışlı bir battaniye arayışına girdiniz. O zaman bu önerimiz sizin için gelsin. Mislina Deluxe Wellsoft Pelüş Battaniye, soğuk kış günlerinde kendinizi sıcacık hissedin diye özel olarak üretilir. Sarılma hissi veren yumuşak dokusuyla film gecelerinizin vazgeçilmezi olacak bu ürünü taşıması kolay olduğu için ev dışında birçok alanda da kullanabilirsiniz. Bu modelin kendi zevkinize uygun renklerini de tercih edebilirsiniz. Kaliteli malzemesi sayesinde tüylenme yapmayan battaniyeyi 40 derece sıcaklıkta rahatlıkla yıkayabilirsiniz.

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8. Konforunuzu ikiye katlayacak yumuşacık bir yastık

Kafanızı yastığa koyduğunuzda tüm düşüncelerden uzaklaşmak istiyorsanız yastığınızın rahatlığı gerçekten çok önemli. Kadınca Yastık, size bu konforu kaz tüyü dolgusu ile garanti ediyor. Bu yastık; kaliteli dokusu ile boyun, omuz ve eklem bölgelerini rahatlatıyor. Dolayısıyla bu yastık sayesinde sabah kalktığınızda nerede uyuduğunuzun bir önemi kalmayacak. Ayrıca uzun ömürlü bir kullanım vadeden bu ürün, uygun fiyatıyla da tam aradığınız yastık olabilir.

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9. Çiçek desenli ve bütçe dostu bir puf

Hem dekoratif hem işlevsel bir puf arıyorsanız bu ürüne mutlaka bir göz atmalısınız. Çiçek desenleriyle süslenmiş bu harika ürün, şıklığı ve rahat yapısıyla göz dolduruyor. Yatak odası, oturma odası fark etmeksizin bu pufu dilediğiniz yere koyabilirsiniz. Orta kısmında bulunan sünger dolgu sayesinde ayaklarınızı da rahat ettiren ürünü sehpa olarak da evinizin birçok köşesinde kullanabilirsiniz. 41 x 41 x 46 cm ebatlarındaki bu portatif ürünü ıslak bir bezle kolayca temizleyebilirsiniz.

Tam bir fiyat performans ürünü olan bu pufu incelemek isterseniz linki buraya bırakıyoruz.

10. Yürürken bile battaniyeniz üzerinizde olsun

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Uzanıp dizi keyfi yaparken ayağa kalkmanız gerekirse battaniyeniz de sizinle gelsin istemez misiniz? Giyilebilir battaniye, bu dileğinize bir cevap olarak üretilmiş. Battaniyeyi, kolları sayesinde üstünüze giyerek rahatça kullanabilirsiniz. Bu ürün, soğuk gecelerde üzerinizden çıkarmayacağınız bir aksesuar olacak. Yumuşacık polar malzemesi, dışarıda bile giymek isteyeceğiniz bir rahatlığa ve sıcaklığa sahip. 125 x 175 cm ebatlarıyla kolayca giyebileceğiniz ürünü çamaşır makinesinde rahatça yıkayabilirsiniz. Tüylenme yapmayan bu ürün, aynı zamanda bütçe dostu.

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