Telif Hakları Derneği’nden, Telif Hakları Sempozyumu

Dijital alanda telif hakları konusunu alanında uzman kişiler Telif Hakları Sempozyumu’nda tartışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Telif Hakları Derneği’nin işbirliği ile 6 Aralık 2019 tarihinde Telif Hakları Sempozyumu gerçekleşecek. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde yapılacak olan sempozyum kapsamında dijital alanda telif hakları konusu tartışmaya açılacak.

Cambridge Üniversitesinden uzman bir konuğun da yer aldığı sempozyumda; Türkiye’de konunun en yetkin akademisyen ve uzmanları dijital teknolojilerin ilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema alanlarındaki etkilerini, ortaya çıkardığı hukuki sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini tartışacaklar.

Sempozyumla önemi konusunda düzenleme heyeti başkanı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ateş: "Son 50 yılda iletişim ve bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, toplumsal hayatın pek çok alanında olduğu gibi fikir ve sanat hayatında da radikal değişim ve dönüşümlere yol açtı. Bu etki bir yönüyle fikri ürünlerin dolaşımına hız ve yaygınlık kazandırmak şeklinde; diğer yönüyle de, bu ürünlerin yeni kullanım biçimleri ve onlara yeni erişim yöntemlerinin ortaya çıkması şeklinde oldu. Kullanıcı yönünden daha büyük faydalar sağladığına şüphe olmayan bu değişim ve dönüşümün; yeni yararlanma biçimlerini ortaya çıkarması yönüyle olumlu karşılansa da hak ihlallerini kolaylaştırmaları sebebiyle eser ve hak sahipleri bakımından zararı faydasından daha ağır olmuştur. Bugünün teknolojisi içimizden birini örneğin bir edebiyat eserinin hem yazarı, hem basımcısı, hem yayımcısı, hem dağıtımcısı, hem kütüphanecisi, hem okuyucusu ve hem de korsanı haline getirebilmektedir. Aynı şekilde tek bir kişi bile sinematografik bir ürünün yapımcısı, yönetmeni, senaristi ve aktörü olabilmekte, meydana getirdiği ürünü, internette tüm dünyaya sunabildiği gibi milyonlarca kişiye yayabilmektedir. Dahası nesnelerin internetinden, yapay zekâdan, otonom makinelerin kişi sayılıp sayılmayacağının tartışıldığı günümüzde, yakın bir vadede neler olacağını da henüz bilmiyoruz. Dijital alanı ele alacağımız Telif Hakları Sempozyumu ile bu soru ve sorunlara cevap aramaya çalışacağız." dedi.