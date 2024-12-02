Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Dijital basın payını almalı

2.Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Dijital Telif Yasası ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Yılmaz, “Toplumun yüzde 83’ü haberlere dijital platformlarından ulaşıyor. Basın kuruluşlarının bundan pay almasını gözardı edemeyiz.” dedi.

"FİKRİ MÜLKİYET HAKKININ KURULMASI ZORUNLUDUR"

Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz’ın sempozyumdaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: