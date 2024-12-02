HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Dijital basın payını almalı

Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Dijital basın payını almalı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.12.2024 14:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2.Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumda konuşan Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, “Toplumun yüzde 83’ü haberlere dijital platformlarından ulaşıyor. Basın kuruluşlarının bundan pay almasını gözardı edemeyiz.” dedi.

Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Dijital basın payını almalı

2.Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Dijital Telif Yasası ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Yılmaz, “Toplumun yüzde 83’ü haberlere dijital platformlarından ulaşıyor. Basın kuruluşlarının bundan pay almasını gözardı edemeyiz.” dedi.

a0c1b0d6-e9a4-4b41-8fab-9539762d28aa

"FİKRİ MÜLKİYET HAKKININ KURULMASI ZORUNLUDUR"

Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz’ın sempozyumdaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Etkin işleyen bir fikri mülkiyet hakkının kurulması zorunludur.

  • Sinema ve dizi endüstrimizde 750 milyon kişi bizim içeriklerimizi izliyor. Türkiye, dizi üretiminde dünyada 3.sırada yer almakta.

  • Kitap basımında Türkiye yine ilk 10’da yer almakta.

  • Haber ekonomisi her geçen gün büyüyor. Major değişimler var. Bundan etkilenenlerin en başında haber geliyor.

  • Toplumun yüzde 83’ü haberlere dijital platformlarından ulaşıyor. Basın kuruluşlarının bundan pay almasını gözardı edemeyiz.

  • Bizim temel motivasyonumuz, basın yayıncılarımızın dijital platformlardan pay alması yönünde. Bunu bir kez daha söylüyorum.
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı basın
En Çok Okunan Haberler
MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek!

MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek!

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

Suriye'deki olaylar üzerine "Türkiye hazır" mesajı

Suriye'deki olaylar üzerine "Türkiye hazır" mesajı

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

Sürücülerden şikayet yağıyordu! Yeni yasada gözden kaçan detay: Uymayanlara psikolojik test yapılacak

Sürücülerden şikayet yağıyordu! Yeni yasada gözden kaçan detay: Uymayanlara psikolojik test yapılacak

Mehmet Şimşek damgasını vurdu! Bir isim rakiplerinin çok önünde

Mehmet Şimşek damgasını vurdu! Bir isim rakiplerinin çok önünde

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.