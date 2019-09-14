Telif haklarıyla ilgili hakimlere eğitim verilecek

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, telif, patent ve marka hakları konularının önemine vurgu yaparak, "Önümüzdeki dönemde, özellikle telif hakları ile ilgili yoğun davaların yaşandığı İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hakimlere yönelik bir eğitim programı başlatacağız." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Adalet Akademisinin temel görevinin ülkeye kaliteli, hukuka inanmış, bağımsız ve tarafsız hakim ile savcılar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Akademinin 2018'de meslek öncesi eğitimlerle bin 821'i kadın ile 2 bin 167'si erkek olmak üzere 3 bin 988 hakim ve savcı adayını yetiştirdiğini dile getiren Özdemir, 2019'da ise 560'ı kadın, 850'si de erkek olmak üzere bin 410 hakim ve savcı adayına eğitim verildiğini anımsattı.

Özdemir, Adalet Akademisi'nde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha etkili, bürokrasiden uzak ve hızlı çalışarak eğitimler düzenleyebilecek yeni bir vizyonla hizmet üretecek bir yapı oluşturduklarını bildirerek, "Bu kapsamda da vizyonumuz, 'güven veren adalet için etkin bir eğitim' anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.