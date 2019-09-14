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Telif haklarıyla ilgili hakimlere eğitim verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir: - "Telif hakları ile ilgili yoğun davaların yaşandığı İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hakimlere yönelik bir eğitim programı başlatacağız. Bu konuyla ilgili de önümüzdeki hafta bir toplantımız olacak. Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sorunların çözülmesi ve hakimlerin bilgi birikimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, telif, patent ve marka hakları konularının önemine vurgu yaparak, "Önümüzdeki dönemde, özellikle telif hakları ile ilgili yoğun davaların yaşandığı İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hakimlere yönelik bir eğitim programı başlatacağız." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Adalet Akademisinin temel görevinin ülkeye kaliteli, hukuka inanmış, bağımsız ve tarafsız hakim ile savcılar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Akademinin 2018'de meslek öncesi eğitimlerle bin 821'i kadın ile 2 bin 167'si erkek olmak üzere 3 bin 988 hakim ve savcı adayını yetiştirdiğini dile getiren Özdemir, 2019'da ise 560'ı kadın, 850'si de erkek olmak üzere bin 410 hakim ve savcı adayına eğitim verildiğini anımsattı.

Özdemir, Adalet Akademisi'nde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha etkili, bürokrasiden uzak ve hızlı çalışarak eğitimler düzenleyebilecek yeni bir vizyonla hizmet üretecek bir yapı oluşturduklarını bildirerek, "Bu kapsamda da vizyonumuz, 'güven veren adalet için etkin bir eğitim' anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Yepyeni bir müfredatla hakim ve savcı yetiştirmek için yola çıktıklarını aktaran Özdemir, asıl hedeflerinin 1-2 yıl sonra internet üzerinden uzaktan eğitim yapabilen bir Adalet Akademisi oluşturmayı planladıklarını belirtti.

- "YSK hakimlerine seçim hukuku eğitimleri yapabiliriz"

Özdemir, Türkiye Adalet Akademisinin, kamu alanında çalışan hukuk profesyonellerinin ihtiyaçlarına göre de çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz bu kapsamda, özellikle seçim hukukuna yönelik adaylarımıza genel bilgileri veriyoruz. Seçim hakimleri genelde, o adliyenin en kıdemli hakimleri oluyorlar. YSK tarafından da bize, bir eğitim talebi gelmesi halinde, diğer kamu kurumlarına yaptığımız eğitim müfredatımızın bir benzerini de seçim hakimlerine yönelik, seçim hukukunu anlatan bir uygulama yapabiliriz. Buna da akademimizin kurumsal kapasitesi, ekonomik olanaklarımız da imkan vermektedir. Biz, bu eğitimleri rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla biz, bütün kamu kurumlarının taleplerini karşılamaya çalışıyoruz."

- "Telif hakları davalarına bakan hakimlere eğitim vereceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile ortak bir eğitim programına başlayacaklarını bildiren Özdemir, marka, patent ve telif haklarına yönelik kamuoyunda bilgili ve tecrübeli hakimlerin eksikliklerinin tamamlanmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Özdemir, telif hukukunun uluslararası düzeyde dikkat çekilmesi gereken bir alan olduğuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Telif, marka ve patent hakları çok önemli bir konu. Yani, devletin ekonomik yapısından tutun da kültürel yapısına kadar her türlü alanı etkileyen kamuya mal olmuş bir hak grubu. Biz, kısa zamanda çalışmaya başlayacağız. İnşallah, önümüzdeki dönemde, özellikle telif hakları ile ilgili yoğun davaların yaşandığı İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hakimlere yönelik bir eğitim programı başlatacağız. Bu konuyla ilgili de önümüzdeki hafta bir toplantımız olacak. Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sorunların çözülmesi ve hakimlerin bilgi birikimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Ankara seçim hukuku Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir yargı YSK

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