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Telif iddialarına cevap veren Guinness rekortmeni karikatürist Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:04 | Son Güncelleme

Oyuncu Begüm Kütük’le evli olan karikatürist Erdil Yaşaroğlu telif iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gölgesinde Erdil Yaşaroğlu’nun karikatürlerini paylaşan kişilere 18 bin TL telif davası açacağı söylendi. Telif davası iddialarına Erdil Yaşaroğlu’ndan yanıt geldi.

Telif iddialarına cevap veren Guinness rekortmeni karikatürist Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun hayatı!

Erdil Yaşaroğlu’nun karikatürlerini paylaşan herkese 18 bin TL’lik telif davası açacağı iddia edilmişti. Sosyal medyada tepkilerin baş göstermesi üzerine Erdil Yaşaroğlu Twitter hesabı üzerinden açıklama yapmayı seçti. Hakkında ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanlayan Erdil Yaşaroğlu konuya kendi penceresinden ışık tuttu.

erdil yaşaroğlu

Sosyal medya hesapları üzerinden karikatürlerinin kullanılmasının kendisini mutlu edeceğini ifade eden Erdil Yaşaroğlu açıklamasında, “Arkadaşlar merhaba, biz karikatürcüler internette paylaşılan her karikatürümüze dava açıyoruz diye yanlış bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyadan sevdiğiniz karikatürlerimizi paylaşabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder. Biz sadece izin almadan, ticari amaçlarla karikatürlerimizi yayımlayan kişi ve kurumlara karşı telif haklarımızı savunuyoruz Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Sevgiler” ifadelerini kullandı.

Erdil Yaşaroğlu1

Telif haberlerinin magazin gündeminde yer almasının ardından Erdil Yaşaroğlu merak edilmeye başlandı. Peki Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu kiminle evli? Erdil Yaşaroğlu hangi dergide çalışıyor? İşte Erdil Yaşaroğlu’nun hayatına dair merak edilen detaylar...

ERDİL YAŞAROĞLU KİMDİR?

Erdil Yaşaroğlu4

Erdil Yaşaroğlu 2 Kasım 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Erdil Yaşaroğlu yaş olarak 49 yaşındadır. Erdil Yaşaroğlu aslen Rizeli’dir. Erdil Yaşaroğlu burcu ise Akrep’tir. İlk kez 9 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu çocukluk tutkusunu sonraki yıllarda da sürdürmeyi başardı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nden mezun olan Yaşaroğlu dünyanın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Erdil Yaşaroğlu2

İlk profesyonel karikatürü 1989 yılında Güneş gazetesinde yayınlanan Erdil Yaşaroğlu, Limon dergisi için çizmeye başladı. Derginin Leman adını almasından sonra 2002 yılına kadar çalışmayı sürdürdü. 1990 yılında televizyon sektörüyle tanışan çizer Plastip Show, Laf Lafı Açıyor, Televizyon Çocuğu ve Beyaz Show gibi ünlü programlarda görev aldı. 1999 yılında kendine ait ‘Komikzade.net’ isimli web sitesini kuran Yaşaroğlu çizimlerini sunmaya devam etti.

Erdil Yaşaroğlu3

2002 yılında arkadaşlarıyla beraber Penguen mizah dergisini kuran çizimleriyle tanınmaya başlandı. Komikzade serisiyle kitap yazmaya başlayan Erdil Yaşaroğlu kitapları arasında; Kelebek Hayatlar, Sosyal Hayatlar, Takma Kafana, İlişkiler, İş Dünyası, Köpekler, Kediler, Serseriler, Kirli Dünya, Neşeli Günler, Dünyayı Kurtaran İnek, Yalan Dünya, Kötü Kitap, Kıllı Kitap, Ördek Kitap, Kurnaz Kitap, Komik Kitap, Oyuncak Kitap, Saçma Kitap ve Sonun Başlangıcı yerini aldı.

Erdil Yaşaroğlu düğün

“Galaksiye Notumuz Var!” projesiyle Guinness rekortmeni olmayı başaran Erdil Yaşaroğlu 16 Eylül 2010 tarihinde oyuncu Begüm Kütük ile hayatını birleştirdi.

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