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Tellere sıkışan yaban domuzunu kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:35 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tellere sıkışan domuz yavrusunun kurtarılma anı, cep telefonuyla görüntülendi

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine çekili tellere ve arasındaki ağlara sıkışan yaban domuzu yavrusunu çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Bodrum ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan 27 yaşındaki İbrahim Sarıbaş, Çırkan Mahallesi Timurhan Caddesi'ndeki evinin bahçesinden köpek sesinin geldiğinin haber verilmesi üzerine evine geldi. Sarıbaş, evinin bahçesindeki çit tellerinin arasında sıkışmış bir domuz yavrusu olduğunu fark etti.

Bir arkadaşından da yardım isteyen Sarıbaş, yaban domuzunu sıkıştığı yerden kurtardı. Domuzun kurtarılma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

- "Küçük olmasına rağmen çok güçlü"

Sarıbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısından korumak için hayvanı muhafaza altına aldıklarını söyledi.

Evinin yakınlarına her gün domuz sürülerinin geldiğini ifaden eden Sarıbaş, "Hayvanın tellere dolanmış olduğunu fark ettim. Her hece sürü olarak geliyorlar, hayvan burada sıkışmış. Başında köpek havlıyordu onu uzaklaştırdım. Tek başıma almak için mücadele verdim ama küçük olmasına rağmen çok güçlü." diye konuştu.

- "Sürünün içerisine bırakacağım"

Domuzun başına bir şey gelmemesi için gündüz saatlerinde bırakmak istemediğini aktaran Sarıbaş, "Buraya akşama doğru mutlaka domuz sürüleri geliyor. Oturup bekleyeceğim, onların arasına bırakacağım. Onlara uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çok küçük olduğu için köpeklerin saldırısına uğramasını istemem. Domuzun boğazına teller ve arasındaki ağlar dolaşmıştı. Ölmekten kurtardık." değerlendirmesinde bulundu.

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