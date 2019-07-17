Tellere sıkışan yaban domuzunu kurtardılar

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine çekili tellere ve arasındaki ağlara sıkışan yaban domuzu yavrusunu çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Bodrum ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan 27 yaşındaki İbrahim Sarıbaş, Çırkan Mahallesi Timurhan Caddesi'ndeki evinin bahçesinden köpek sesinin geldiğinin haber verilmesi üzerine evine geldi. Sarıbaş, evinin bahçesindeki çit tellerinin arasında sıkışmış bir domuz yavrusu olduğunu fark etti.

Bir arkadaşından da yardım isteyen Sarıbaş, yaban domuzunu sıkıştığı yerden kurtardı. Domuzun kurtarılma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

- "Küçük olmasına rağmen çok güçlü"

Sarıbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısından korumak için hayvanı muhafaza altına aldıklarını söyledi.

Evinin yakınlarına her gün domuz sürülerinin geldiğini ifaden eden Sarıbaş, "Hayvanın tellere dolanmış olduğunu fark ettim. Her hece sürü olarak geliyorlar, hayvan burada sıkışmış. Başında köpek havlıyordu onu uzaklaştırdım. Tek başıma almak için mücadele verdim ama küçük olmasına rağmen çok güçlü." diye konuştu.