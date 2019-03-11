HABER

Tellere takılan gelincik vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:12 | Son Güncelleme

Samsun'un Atakum ilçesinde bahçe tellerine takılan ve vatandaşların yardımıyla kurtarılan yaralı gelincik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek

Samsun'un Atakum ilçesinde, bahçe tellerine takılarak yaralanan gelinciğin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Alınan bilgiye göre, Balaç Mahallesi Bünyan Caddesi üzerindeki boş bir arazinin çevresindeki demir tellere takılan yaralı gelinciği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar itfaiyeyi beklerken, telleri keserek kurtardıkları gelinciğe su verdi.

Yaralı gelincik, itfaiye ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere olay yerinden götürüldü.

Çevre sakinlerinden Ünsal Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelinciğin tellere takılarak yaralandığını görünce yardım etmek istediklerini söyledi.

İtfaiyeyi arayarak haber verdiklerini anlatan Yüksel, "İtfaiye gelene kadar biz de telleri kesmeye başladık. Ciddi yaralanmıştı. Umarım iyileşir." diye konuştu.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?İstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?
'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış
RTEÜ ile TUSAŞ/TAI arasında protokol imzalandıRTEÜ ile TUSAŞ/TAI arasında protokol imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü gelincik itfaiye kurtarma Samsun tel yaralı

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Okul bahçesinde kahreden ölüm! Top oynuyordu ve...

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.