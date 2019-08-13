Tellere takılan karaca kurtarıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde, evin bahçesindeki tellere takılan karaca, kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

Mengen ilçesinde oturan Ferhat Aktay, karacanın evinin bahçesindeki tellere takıldığını gördü. Aktay, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bu sırada köye bayram ziyareti için gelenler Ferhat Aktay'a yardım ederek karacayı bulunduğu yerden kurtardı. Güneşte kaldığı için bitkin düşen karaca su ile yıkanıp, yaraları kontrol edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı. Ayağa kalkan karaca hızla gözden uzaklaştı.

