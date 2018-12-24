"Tellerin Aşkı", 27 Aralık'ta CRR'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Bağlama virtüözü Coşkun Karademir'in "Tellerin Aşkı" projesi kapsamında ilk konser, 27 Aralık'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda verilecek.
Uluslararası proje kapsamında virtüözler Özer Özel, Coşkun Karademir, Derya Türkan ve İranlı tar üstadı Ali Ghamsari müzikseverlerle buluşacak.
CRR Konser Salonu'nda 27 Aralık'taki konserde, Türkiye'nin etnik perküsyon sanatçılarından Ömer Arslan konuk sanatçı olarak yer alacak.
"Tellerin Aşkı" projesi, başka konserlerle devam edecek.
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