Tellerin yorulma testleri yerli cihazla yapılacak

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) birçok alanda kullanılan tel ve çeşitli kablo malzemelerinin yorulma dayanımlarının ortaya çıkarılması için uluslararası standartlara uygun test cihazı tasarlandı.

KBÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayrettin Ahlatcı'nın koordinatörlüğünde yapılan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenen "Kesitleri aşırı daraltılmış teller için dönel eğmeli yorulma test cihazının tasarımı, imaları ve standardize edilmesi" projesi kapsamında çalışma yürütüldü.

Prof. Dr. Hayrettin Ahlatcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, cihazın başka ülkelerde 2014 yılında yaygınlaşmaya başladığını ancak Türkiye'de bulunmadığını söyledi.

Bu testlerin yapılması için yurt dışına gidildiğini anlatan Ahlatcı, bu cihaz sayesinde artık başka ülkelere gidilmeyeceğini ve dünyada kullanılanlardan daha yaygın alanda kullanılabilecek bir cihaz ürettiklerini ifade etti.