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Tellerin yorulma testleri yerli cihazla yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

KBÜ'de birçok alanda kullanılan tel ve çeşitli kablo malzemelerinin yorulma dayanımlarının ortaya çıkarılması için uluslararası standartlara uygun test cihazı tasarlandı - Prof. Dr. Yavuz Sun: - "Tamamen yerli ve milli bir ürün. Bu testleri Türkiye'de yapabilme özelliğine sahip ilk cihaz"

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) birçok alanda kullanılan tel ve çeşitli kablo malzemelerinin yorulma dayanımlarının ortaya çıkarılması için uluslararası standartlara uygun test cihazı tasarlandı.

KBÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayrettin Ahlatcı'nın koordinatörlüğünde yapılan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenen "Kesitleri aşırı daraltılmış teller için dönel eğmeli yorulma test cihazının tasarımı, imaları ve standardize edilmesi" projesi kapsamında çalışma yürütüldü.

Prof. Dr. Hayrettin Ahlatcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, cihazın başka ülkelerde 2014 yılında yaygınlaşmaya başladığını ancak Türkiye'de bulunmadığını söyledi.

Bu testlerin yapılması için yurt dışına gidildiğini anlatan Ahlatcı, bu cihaz sayesinde artık başka ülkelere gidilmeyeceğini ve dünyada kullanılanlardan daha yaygın alanda kullanılabilecek bir cihaz ürettiklerini ifade etti.

Cihazın orijinal olduğunu belirten Ahlatcı, patent çalışması yaptıklarını bildirdi.

Projede yer alan Prof. Dr. Yavuz Sun da lastik teli üreticilerinin talebi üzerine böyle bir çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Testlerini yaptıkları tellerin kullanım alanlarını sıralayan Sun, şu ifadeleri kullandı:

"Hem diş implantlarında kullanılan telleri hem de araba lastiklerinde kullanılan cord tellerinin yorulma deneylerini yapabilmek için bu cihazı geliştirdik. Tamamıyla bizim tasarladığımız bir cihaz dolayısıyla özgün. Hatta yurt dışındaki muadillerinde eksik olarak gördüğümüz bazı şeyleri bu cihaza koymaya gayret gösterdik. Özgün bir tasarım olduğu için TÜBİTAK tarafından da desteklendi. Projemizin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Tamamen yerli ve milli bir ürün. Bu testleri Türkiye'de yapabilme özelliğine sahip ilk cihaz. Üzerinde daha çok çalışıp ileri aşamalara da götürmek istiyoruz. Bununla ilgili patent müracaatlarımız var. Bu sayede patenti bize ait bir cihazı ülkemize kazandırmış olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Üniversitesi tel YORULMA

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