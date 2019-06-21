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'Telsiz diş düzeltme' tedavi süresini 6 aya indiriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

DİŞ Hekimi Dr.

İSTANBUL, (DHA)- DİŞ Hekimi Dr. Esra Bozbay, ortodontik tedavideki yeni gelişmelere dikkat çekti. Telsiz diş düzeltme yöntemini anlatan Dr. Bozbay, "Bir buçuk yıllık tedaviyi 6 ila 8 aya kadar indirilebilen sistemler mevcut" dedi.

Diş hekimliğine dair son gelişmeler Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu’nda ele alındı. BAU Diş Hekimliği Fakültesi ile Roma Sapienza Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen sempozyuma Türkiye ve yurt dışından birçok diş hekimi katıldı. Sempozyumda, tel tedavisi, çene cerrahisi ve çene ekleminin pozisyonlandırılması konusunda sunumlar yapıldı.

İKİ SAATTE NORMAL HAYATLARINA DÖNÜYORLAR

Bahçeşehir Üniversitesi Çene ve Yüz Cerrahisi bölümünden Diş Hekimi Dr. Esra Bozbay, üniversite çatısı altında ilk sempozyumu gerçekleştirdiklerini belirterek diş hekimliği alanındaki son gelişmeleri anlattı. Dr. Esra Bozbay, "Hem ortodonti tedavisi sonrasında yapılan çene değişimleri hem de eklemin pozisyonlandırılması konusundaki ameliyatlar hastaları çok korkuturdu. Kişi aylarca beslenememekten ağzını açamamaktan sakınırdı. Artık özellikle 3 boyutlu röntgenler ve teknolojik aletler cerrahi planlamalarımızı iyi yönde etkiledi. Hastalarımız bu tür ameliyatlardan artık korkmuyorlar. 2 saatte hasta normal hayatına dönebiliyor" diye konuştu.

TEDAVİ SÜRESİ KISALDI

Diş teli tedavisinde ciddi yenilikler olduğunun altını çizen Dr. Bozbay, "Artık tedavi süresi daha da kısalıyor. Ameliyat sonrası kişinin ağrı, morluk ya da yüzdeki şişkinlik ya da çenedeki asimetri gibi sürprizlerin olmadığı daha rahat bir tedavi sistemine geçildi. Çene ve yüz alanında cerrahi görecek hastaların genellikle önce tedavileri düzenleniyor. Sonra ise cerrah çene pozisyonlarını yapıyor. Son dokunuşu ortodontist yaparak tamamen tedaviyi sonlandırıyorlar. Cerrahi olarak dişlerin dizilimini hızlandırmak için yaptığımız farklı teknikler de mevcut. Artık bu alanda çok gelişen sistemler var. Telsiz ortodonti tedavileri, şeffaf plaklarla yapılan düzeltmeler mevcut. Dolayısıyla tedavi seçenekleri çok attığından kişiye göre seçim yapabiliyoruz. Bunlardan telsiz diş düzeltme yönteminde bir buçuk yıllık tedaviyi 6 ila 8 aya kadar indirilebilen sistemler mevcut" ifadelerini kullandı.

55 YAŞINDA TEL TEDAVİSİ YAPILAN HASTALAR VAR

Tel tedavisi için uygun zaman hakkında aileleri uyaran Dr. Bozbay, şöyle davam etti:

"İskeletsel gelişimleri çocuk yaşta fark etmek çok önemli. Bazı durumlarda hiç cerrahi olmadan özellikle ortodonti uzmanlarının yaptıkları tedavi ve yönlendirmelerle birçok cerrahiden kaçınabiliyoruz. Bu nedenle özellikle yaş aralığı, 7 yaş sonrasında ya da öncesinde bile ebeveynlerin fark edebildiği çene bozukluğu varsa. Asimetrik bozukluklar fark ediliyorsa, alt çenenin daha geride ya da önde olduğunu fark ettilerse mutlaka bir uzmandan konu hakkında bilgi almaları gerekiyor. Bunlar aileler tarafından da kontrol edilmeli. Ancak ortodontik tedavinin yaş sınırı yoktur. 55 yaşında ortodonti tedavisi gören hastalar var."

Roma Sapienza Üniversitesi’nden Prof. Dr. Piero Cascone ise, diş tedavisinde sistemik tedavilerin mevcut olduğunu belirterek, "Üç boyutlu röntgenler, planlamalar konusunda hastalıkları çözümlendiriyoruz. İskeletsel bozuklukları yerlerine o şekilde getiriyoruz ve bunları önceden görüp planlayarak cerrahlar olarak çok programlı hareket ediyoruz. İskeletsel cerrahinin yanı sıra eklem cerrahisinde tıpkı dizde yapılan protezler gibi artık eklem problemlerinde de kişiye özel protezler uyguluyoruz. Ya da klasik protezlerin desteği ile eklem cerrahisi yapıyoruz" dedi.

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'Telsiz diş düzeltme' tedavi süresini 6 aya indiriyor'Telsiz diş düzeltme' tedavi süresini 6 aya indiriyor
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