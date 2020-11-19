Telsiz konuşmasına yansıdı! Teröristler artık talimatları da dinlemiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki yoğun operasyonları sonucunda önemli kayıplar veren terör örgütünde çöküş yaşandığı tespit edildi. Güvenlik kaynakları, örgütün, mensuplarının olumsuz etkilenmemesi için kayıplarını açıklamadığı, yeni terörist temin edemediği için bazı bölgelere Suriye'den örgüt mensubu kaydırdığını belirtti. Özellikle artan hava harekatları nedeniyle gizlendikleri alanlardan dışarı çıkamayan teröristlerin artık talimat dinlememeye başladığı da belirlendi. Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen karadan ve havadan operasyonlarda son bir ay içinde 82 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ARTIK TALİMATLARI DA DİNLEMİYORLAR

Sözde yönetim kademesinin örgütteki dört grupla irtibatları kesilirken, sempati duyan gruplar da terör örgütüne olan bağlılıklarını kaybetti. Operasyonlar terör örgütü mensupları arasında umutsuzluğun hakim olmasına ve çözülmenin hızlanmasına neden olurken teröristler artık talimat almamaya da başladı. Yaşananlar, tespit edilen telsiz görüşmelerinden de teyit edildi.

TELSİZ GÖRÜŞMESİ

"Botan" ve "Hezil" kod adlı teröristler arasında şu konuşmanın gerçekleştiği belirlendi.