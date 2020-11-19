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Telsiz konuşmasına yansıdı! Teröristler artık talimatları da dinlemiyor

19.11.2020 10:40 | Son Güncelleme:
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Telsiz konuşmasına yansıdı! Teröristler artık talimatları da dinlemiyor

Mehmetçik tarafından Irak'ın kuzeyine son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 82 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar nedeniyle bölgede harekat imkanını tamamen kaybeden terör örgütünde çözülmelerin hızlandığı, teröristlerin artık verilen talimatları dinlemediği, bunun da telsiz görüşmelerine yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki yoğun operasyonları sonucunda önemli kayıplar veren terör örgütünde çöküş yaşandığı tespit edildi. Güvenlik kaynakları, örgütün, mensuplarının olumsuz etkilenmemesi için kayıplarını açıklamadığı, yeni terörist temin edemediği için bazı bölgelere Suriye'den örgüt mensubu kaydırdığını belirtti. Özellikle artan hava harekatları nedeniyle gizlendikleri alanlardan dışarı çıkamayan teröristlerin artık talimat dinlememeye başladığı da belirlendi. Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen karadan ve havadan operasyonlarda son bir ay içinde 82 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ARTIK TALİMATLARI DA DİNLEMİYORLAR

Sözde yönetim kademesinin örgütteki dört grupla irtibatları kesilirken, sempati duyan gruplar da terör örgütüne olan bağlılıklarını kaybetti. Operasyonlar terör örgütü mensupları arasında umutsuzluğun hakim olmasına ve çözülmenin hızlanmasına neden olurken teröristler artık talimat almamaya da başladı. Yaşananlar, tespit edilen telsiz görüşmelerinden de teyit edildi.

TELSİZ GÖRÜŞMESİ

"Botan" ve "Hezil" kod adlı teröristler arasında şu konuşmanın gerçekleştiği belirlendi.

B: Merhaba arkadaş.

H: Teşekkürler arkadaş.

B: Talimatları dinlediniz mi?

H: Dinledik.

B: Nasıl dinlediniz? Talimat dinlendiği zaman üzerinde durulur, düzen alınır, plan-program yapılır, insan kendisini disipline eder. Siz talimatları nasıl dinliyorsunuz arkadaş.

H: Biz de aynen öyle yaptık.

B: Nasıl öyle yaptınız? Rica ediyoruz arkadaş yeter yani. Liderlik o kadar talimat gönderiyor, boşuna mı gönderiyor? Arkadaşlar talimatları dinlesinler. Anladın mı arkadaş.

H: Doğrudur arkadaş.

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'ÇÖKÜŞÜN HABERCİSİ'

Güvenlik kaynakları, bu durumun daha rahat şartlarda yaşayan sözde yöneticiler ile sahada ve zor şartlar altındaki teröristler arasında problemler yaşandığının göstergesi olduğu; alt kadrodaki teröristlerde moral bozukluğunu, can korkusu yüzünden talimatlara uyulmadığını ve terör örgütü içinde çözülmenin hızlanmasına sebep olduğu bildirildi. Uzmanlar, tüm bu gelişmeleri çöküşün habercisi olarak değerlendirdi.

Kaynak: DHA

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