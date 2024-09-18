Telsizler patlatılmıştı! Lübnan'daki ikinci siber saldırıda 'Türkiye' detayı... Fatih Portakal canlı yayında tek tek sıraladı

İsrail Lübnan'a yönelik peş peşe siber saldırı gerçekleştirdi. Önce çağrı cihazları ardından da Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizler hedef alındı. Söz konusu iletişim araçları aynı anda patlatıldı. Söz konusu saldırılarda 20'den fazla kişi hayatını kaybederken 3 bin kadar kişi de yaralandı.

İSRAİL BU SEFER TELSİZLERİ PATLATTI

İsrail'in son saldırısında telsizleri kullanması ise ayrı bir gündem yarattı. Hizbullah'ın telsizleri beş ay önce satın aldığı belirtildi.

TELSİZLER JAPONYA ÜRETİMİ

El telsizlerinin modelinin ICOM IC-V82 VHF olduğu belirlenirken, patlayan telsiz cihazının Japonya üretimi ICOM marka olması dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE DE SATILIYOR

Japonya merkezli Wakayama firması tarafından üretilen ICOM telsizleri ile ilgili bir detay ise endişe yarattı. ICOM VHF telsizlerin Türkiye'de de satıldığı biliniyor.

FATİH PORTAKAL: "TARİH YAZACAKTIR BUNU"

"İsrail siber savaşlarını başlatan ülke oldu. Tarih yazacaktır bunu" diyen gazeteci Fatih Portakal da söz konusu telsizlerin özelliklerini Sözcü TV yayınında saydı;

"Patlatılan telsizin özellğine dikkat edersek, bu Japonya'dan ya da aradaki bir tedarikçiden aldığı bir telsiz. İsmi ICOM IC-V82. JKapon üretimi, 16 kanal kapasitesi, var. Türkiye'de satışı mevut. Fiyatı 236 dolar. 18 saat batarya ömrü var."

"TÜRKİYE'DE ÇAĞRI CİHAZLARI NEREDEYSE HİÇ KULLANILMIYOR"

Öte yandan çağrı cihazlarının hedef alındığı ilk siber saldırının ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" demişti.