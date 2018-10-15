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Telsizli hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de hırsızlık amacıyla bir eve giren 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Telsizli hırsızlar yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de hırsızlık amacıyla bir eve giren 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üstünde, birbirleriyle haberleşmek amacıyla kullandıkları 2 telsiz, kar maskesi ile eldiven ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Erenköy Mahallesi Fezanur Sokak'ta bir eve hırsızlık amacıyla giren M.A., M.Ş. ve İ.E.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A.'nın gasp suçundan hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, M.Ş.'nin de hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptıkları üst aramasında şüphelilerden kendi aralarında haberleşmek amacıyla kullandıkları 2 adet telsizin yanı sıra kar maskesi, eldiven, levye, tornavida, satır ve kerpeten ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

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