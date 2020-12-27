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TEM Adapazarı gişelerinde 23 göçmen yakalandı

27.12.2020 15:28 | Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri girişinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinde Afganistan ve Pakistan vatandaşı olan 23 kaçak göçmen yakalandı.

TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri girişinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinde Afganistan ve Pakistan vatandaşı olan 23 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Anadolu TEM Otoyolunda, Ankara istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan bir minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine TEM Adapazarı gişeleri mevkiinde durdurulan araç içerisinde yapılan incelemelerde Afganistan ve Pakistan vatandaşı olan 23 kişinin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Olayda minibüs şoförü ve 23 göçmen gözaltına alınarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Yakalanan 23 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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