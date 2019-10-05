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TEM BAĞLANTI YOLU'NDA DEVRİLEN KAMYONETTE 3 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 23:31 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Mahmutbey- Yeşilköy TEM Bağlantı Yolu Bakırköy istikametinde seyir halinde giden İSKİ'ye ait hizmet aracı henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Mahmutbey- Yeşilköy TEM Bağlantı Yolu Bakırköy istikametinde seyir halinde giden İSKİ'ye ait hizmet aracı henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonrası sürücü ve beraberinde bulunan kişiler yara almazken, devrilen kamyonet ise yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu kaldırıldı.

Kaza TEM Bağlantı Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde gece saat 22:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Kırşan yönetimindeki İSKİ'ye ait 34 ZJ 2743 plakalı hizmet kamyoneti yan yolda seyir halinde giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri kazayı yara almadan atlatan sürücü Ercan Kırşan ile beraberinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi ayakta kontrol etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi alarak yan yolu araç geçişine kapattı. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ile devrilen kamyonet yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kapattığı yan yolu tekrar araç geçişine açtı.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Kazanın meydana geldiği yer
- Devrilen kamyonetin görüntüsü
- Trafikten görüntü
- Polisin önlemi
- Kamyonetin vinç ile kaldırılması
- Genel ve detaylar

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