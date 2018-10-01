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TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 16:22 | Son Güncelleme

TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolunda TIR devrildi. İki şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye ekipler sevk edildi.

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

TIR

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Anahtar Kelimeler:
TEM Basın Ekspres trafik

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