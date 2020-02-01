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TEM bağlantı yolunda tır üst geçide takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:03 | Son Güncelleme

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde kule vinç yüklü tır, üst geçide takılırken bölgede trafik durma noktasına geldi.Olay, Esenyurt’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde kule vinç yüklü tır, üst geçide takılırken bölgede trafik durma noktasına geldi.
Olay, Esenyurt’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Haramidere TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde kule vinç yüklü tır sürücüsü yüksekliği hesaplayamadı. Kule vinç parçalarından birisi üst geçide takıldı. Olay yerine ihbar üzerine belediyeye ait çekici ve vinç geldi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Üst geçide sıkışan parçalar ekiplerin bir saati aşkın çalışmasıyla kurtarıldı.

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