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Tem bağlantı yolunda trafiği kilitleyen kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Tem bağlantı yolunda aşırı hız yapan kadın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önde seyir halinde olan midibüse çarptı.

Tem bağlantı yolunda trafiği kilitleyen kaza

Büyükçekmece Tem bağlantı yolunda aşırı hız yapan kadın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önde seyir halinde olan midibüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Olay, Büyükçekmece Tem bağlantı yolunda 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 BUT 041 plakalı araç sürücüsü Seda Y. aşırı hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip Uğur S. nin kullandığı 34 HS 6614 plakalı midibüse arkadan çarptı. Midibüs çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri,hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri kaza yapan araçları çekici yardımıyla bölgeden kaldırdı.
Öte yandan bölgede kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Tem bağlantı yolunda trafiği kilitleyen kaza

Tem bağlantı yolunda trafiği kilitleyen kaza

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