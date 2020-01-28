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  4. Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu. Park halindeki lüks bir otomobilin üzerine düşen kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor

Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu. Park halindeki lüks bir otomobilin üzerine düşen kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu.

Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu. Park halindeki lüks bir otomobilin üzerine düşen kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor

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